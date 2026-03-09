Motor
Jordi Riera: "Rieju és el fabricant de motos que més ven a l’Estat"
L’empresa figuerenca està en expansió mentre prepara el trasllat de Figueres al polígon de Vilamalla i s’adapta a la nova mobilitat
Jordi Riera és el director general de Rieju i en el podcast Girona Valley número 79 analitza el moment actual de la companyia, que està en expansió internacional, sobretot després de la pandèmia i la compra de Gas Gas. Un exemple és el rècord assolit el 2022 amb la venda de 22.000 motos —l’any passat van ser 15.000—. Actualment, l’empresa figuerenca és el fabricant de motos que més ven de l’Estat mentre s’adapta a les normatives d’homologacions, mobilitat, sostenibilitat i baix consum, alhora que intenta captar el màxim talent possible per continuar progressant.
Riera lidera la tercera generació de l’empresa, que des del gener comença a preparar la futura seu al polígon de Vilamalla, on avança que ubicaran un museu, per estrenar-la "d’aquí a màxim tres anys". El dirigent de Rieju expressa els plans de present i futur de la companyia figuerenca sense oblidar mai els orígens i la seva essència. "Som una empresa familiar i ho hem de saber transmetre i hem de ser propers", exposa mentre reconeix que del sector de la moto "m’agrada tot perquè l’he vist de ben petit a casa, des del disseny fins a la fabricació i la distribució".
Durant la conversa, Riera reivindica el potencial industrial de la companyia i repassa l’evolució de la marca de motocicletes. Recorda que forma part de la tercera generació d’una empresa familiar amb una trajectòria consolidada i que va ser fundada el 1934 per Lluís Riera i Jaume Juanola. "Som una marca molt coneguda dins del nostre sector i portem molts anys treballant per mantenir aquest prestigi", explica, posant en valor l’herència empresarial i la capacitat d’adaptació de la companyia al llarg dels 92 anys.
Compra de Gas Gas
Segons el propietari de Rieju, un dels punts d’inflexió recents per a l’empresa va ser la pandèmia. "La Covid, en certa manera, ens va ajudar", admet. Riera explica que el canvi d’hàbits de mobilitat i consum, tot i les dificultats, genera noves oportunitats per al sector de la motocicleta. Un altre moment clau per a la companyia va ser l’operació vinculada amb Gas Gas. "La compra del projecte de Gas Gas va ser una oportunitat molt important per a nosaltres", assenyala Riera, destacant que aquesta operació va permetre reforçar el posicionament de la marca i ampliar la seva presència al mercat esportiu.
L’empresari també subratlla el valor de mantenir l’activitat industrial al territori. "Continuem treballant des de Figueres i això forma part de la nostra identitat", manifesta, tot remarcant la importància de l’arrelament territorial per al desenvolupament de la companyia, que té una alta demanda entre els joves. Riera insisteix que el futur de la marca passa per seguir creixent i consolidant nous mercats. "Estem en un moment d’expansió i volem continuar desenvolupant projectes que reforcin la nostra presència internacional", explica.
Finalment, el responsable de Rieju defensa el potencial del teixit empresarial gironí dins del sector industrial. "Des de Girona també es poden crear marques amb projecció internacional", conclou, al mateix temps que reivindica el paper del territori en la generació de projectes empresarials sòlids, encara que "ens hem d’estrènyer el cinturó quan cal", tal com va passar amb un cicle negatiu com el de l’any 2007, "amb una crisi molt llarga".
L’evolució de Rieju es resumeix en un lema empresarial: "Tradició i passió amb la mirada posada sempre en el futur". I conclou: "Per a nosaltres la tradició és importantíssima perquè som una de les poques marques de motos històriques que quaden, no només a Espanya sinó també a nivell mundial".
- D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
- Un Cadaqués inèdit emergeix en color sèpia i regust antic
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- Aliança estratègica per defensar el comerç de proximitat a l'Alt Empordà
- Les comparadores d’electricitat alerten que el rebut de la llum es pot disparar un 200% per la guerra de l’Iran