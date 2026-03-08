Comerç
Aliança estratègica per defensar el comerç de proximitat a l'Alt Empordà
En un moment en què el comerç local es reivindica com a motor de cohesió territorial, dues directives de l’Empordà encarnen aquesta nova manera d’entendre empresa i territori: Montserrat Bellot (Supermercats Montserrat) i Montse Joana (Masia Empordà)
En un context marcat per la concentració del sector alimentari i la pressió de les grans cadenes, dues empreses arrelades a l'Alt Empordà han decidit sumar forces. Supermercats Montserrat i Masia Empordà han posat en marxa una aliança estratègica que porta la carnisseria de proximitat dins el supermercat, amb un objectiu clar: oferir qualitat, servei personalitzat i valor territorial sense renunciar a la identitat.
Al capdavant del projecte hi ha dues dones: Montserrat Bellot i Montse Joana. Dues trajectòries diferents, però una mateixa visió empresarial basada en proximitat, producte i persones.
Del mercat al súper
Supermercats Montserrat neix l'any 1967 com un projecte familiar impulsat pels pares de Montserrat Bellot, que inicialment feien venda ambulant. "Els meus pares anaven a mercats cada dia de la setmana, i sempre tenien la parada plena", recorda. El salt definitiu arriba amb el desenvolupament d'Empuriabrava, quan els promotors de la urbanització els proposen obrir un petit supermercat per donar servei a un territori encara verge.
Aquell primer establiment era modest, combinat amb cafeteria i restaurant. "La meva mare, Montserrat Vidal, feia menjar per als treballadors que construïen els canals. Aquí no hi havia res i, de mica en mica, tot es va anar consolidant", explica Bellot. La clau del creixement? Una obsessió constant pel client. "Si algú demanava un ganivet, la meva mare anava a la cuina i li portava. Sempre hem estat al servei del client. Aquesta ha estat la nostra diferència".
Amb els anys, el negoci s'amplia i, a banda del primer establiment al carrer Sant Mori, es construeix un nou supermercat a Sant Maurici que manté el model basat en la varietat, la qualitat i l'atenció personalitzada. Avui, Supermercats Montserrat dona feina a unes 75 persones durant l'any -fins a 150 a l'estiu- i manté un fort vincle amb una clientela local i internacional.
Masia Empordà, referent en carn de proximitat i elaboració pròpia
Masia Empordà, per la seva banda, s'ha consolidat com una marca de referència en carn de proximitat. El projecte actual està liderat per tres socis que, abans de comprar l'empresa el 2019, ja hi treballaven. "Hem hagut d'adaptar-nos a nous rols, però cadascú ha assumit una part del projecte i l'hem fet créixer conjuntament", explica Montse Joana.
Els pilars són clars: benestar animal, traçabilitat, elaboració pròpia i producte sense additius ni al·lèrgens. "Tenim obrador propi, treballem amb productors del territori i cuidem molt l'alimentació dels animals. El que menja l'animal determina el resultat final del producte", assegura.
Masia Empordà dona feina directa a unes 40 persones i col·labora amb ramaders i pagesos de tota la comarca: "Som un conducte perquè darrere hi pugui treballar tot el territori. El nostre objectiu és fer Empordà".
Tradició i innovació per adaptar-se a un consumidor més exigent
Tant Bellot com Joana coincideixen que el futur demana combinar arrelament i adaptació. "La tradició ens defineix, però la innovació és el futur", resumeix Bellot. Joana hi afegeix: "Nosaltres partim de receptes d'abans, però el mercat canvia i cal innovar en productes que facilitin el dia a dia del client".
Aquest equilibri també es trasllada a la gestió d'equips. A Supermercats Montserrat aposten per la proximitat interna: "Coneixem gairebé tothom pel nom. Som una gran família". A Masia Empordà, el creixement ha obligat a estructurar rols i responsabilitats: "Hem passat de 15 a 40 persones, i això requereix confiança, formació i cohesió".
Liderar sense etiquetes
Ser dones al capdavant de projectes empresarials rellevants no ha estat exempt de dificultats. "Ja de per si ser dona és un repte, i liderar encara més", admet Joana. Tot i això, ambdues defugen parlar de lideratge femení o masculí.
"No crec que el lideratge tingui gènere. Depèn de la personalitat de cadascú", afirma Bellot. Joana hi coincideix, tot destacant l'empatia com un tret habitual: "Potser liderem de manera més horitzontal, més propera".
Els seus referents principals han estat dones, en entorns molt masculinitzats. Per a Bellot, la seva mare, "el motor del negoci". Joana, per la seva banda, recorda la influència d'una àvia matriarca: "Era molt decidida, i això també m'ha marcat".
Carnisseria dins el supermercat per fer tota la compra setmanal
La col·laboració entre Masia Empordà i Supermercats Montserrat neix de la complementarietat. "Cadascú aporta el que l'altre no té", explica Bellot. Per a Joana, la decisió és clara: "Ells són un supermercat de territori, molt arrelat. Compartim valors i ens donava visibilitat en una zona on no hi érem".
El resultat és una proposta que permet fer tota la compra setmanal al supermercat i, alhora, accedir a carn fresca de qualitat amb servei de tall. "El client hi guanya valor, atenció personalitzada i producte excel·lent", coincideixen.
En un escenari dominat per grans grups, ambdues veuen aquestes aliances locals com una eina de supervivència. "Si no fem unions, acabarem absorbits", alerta Joana. Bellot ho resumeix així: "La unió fa la força".
Mirant endavant, detecten un consumidor cada vegada més exigent amb el seu temps, però també amb l'origen d'allò que compra. "La gent vol qualitat i tracte personalitzat", diu Bellot. Joana adverteix que el comerç de proximitat viu moments difícils: "Hi ha massa oferta, costa que es valori el producte de qualitat. Per això aquestes aliances són clau".
La sostenibilitat també pesa cada cop més en les decisions empresarials: selecció de proveïdors, reducció d'intermediaris i aposta clara per la cadena curta.
Amb una idea molt clara del seu paper social, Joana conclou amb una metàfora que resumeix la seva filosofia: "Quan entra un client, no és un client, és un convidat. I als convidats els dones el millor que tens".
Montserrat Bellot. Continuïtati innovació al supermercat de proximitat
Segona generació al capdavant de Supermercats Montserrat, Montserrat Bellot ha sabut transformar un projecte nascut dels mercats ambulants en una empresa consolidada del comerç del detall de proximitat a l’Alt Empordà.
Hereva de l’esperit emprenedor de Montserrat Vidal i Josep Bellot, combina memòria empresarial i adaptació constant. Ha preservat la filosofia fundacional -obsessió pel client, varietat i qualitat- mentre ha modernitzat el negoci en un entorn cada cop més competitiu i en permanent transformació.
El seu lideratge és discret però ferm, molt centrat en la gestió d’equips i l’experiència de compra. Defensa el supermercat com a espai de relació, no només de transacció, i aposta per aliances estratègiques locals com a via de creixement sostenible.
Juntament amb Ricard Bellot, Joan Manzano, Marina Manzano i Roger Riba, representa una direcció coral que manté l’ànima familiar del projecte i el vincle amb Empuriabrava i el conjunt de la comarca.
Montse Joana. Continuïtat i innovacióal supermercat de proximitat
Directora de Masia Empordà, Montse Joana lidera una transformació profunda del sector carni local. Procedent de dins la pròpia empresa, forma part del grup que el 2019 assumeix la propietat i impulsa una nova etapa marcada per la qualitat, la traçabilitat i el respecte per l’origen.
Ha situat Masia Empordà com a actor clau de l’agroalimentació comarcal, amb una aposta clara per productors de proximitat, benestar animal i elaboració pròpia. El seu estil de lideratge és proper, exigent i orientat a l’equip, amb una forta coherència entre discurs i pràctica.
La joint venture amb Supermercats Montserrat respon a una estratègia madura: créixer sense perdre identitat, acostar encara més el producte al consumidor final i reforçar el valor del territori. Representa una nova generació de directives que entenen l’empresa com un projecte col·lectiu amb impacte social i arrelament local.
