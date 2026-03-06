Economia
La gasolina continua pujant de preu i ja costa 1,585 euros el litre, un 6,87% més que fa una setmana
El gasoil ja frega els 1,6 euros el litre després d’una pujada d’un 11,5% en set dies
El preu de la gasolina a les benzineres catalanes continua escalant i aquest dijous ja costava 1,585 euros, un 6,87% més que el mateix dia de la setmana anterior, abans de l’esclat del conflicte a l’Orient Mitjà entre els Estats Units, Israel i l’Iran. Segons les dades del 5 de març recollides pel Ministeri de la Transició Ecològica al geoportal de gasolineres, la pujada del gasoil encara ha sigut més pronunciada i ja frega els 1,6 euros el litre. En total, el litre de dièsel es paga a 1,595 euros, un 11,7% més que el dijous de la setmana anterior.
El barril de Brent —la principal referència pel preu del petroli cru a Europa, Àfrica i Orient Mitjà— arrossega pujades durant tot el dia i ja s’ha situat aquest divendres per sobre dels 91 dòlars, acostant-se a la barrera psicològica dels 100 dòlars.
Els atacs entre els Estats Units, Israel i l’Iran ja fa set dies que s’allarguen. Durant aquest divendres, ha continuat l’ofensiva. En paral·lel, la borsa de Wall Street han obert la sessió amb pèrdues per sobre de l’1,5%, mentre que els parquets europeus han estat tenyits de vermell tot divendres. L’Ibex 35 cau un 1,5% i acumula una pèrdua setmanal del 7,36%. El Dax alemany ha caigut un 6,90% en una setmana i el CAC francès un 7,10%.
- L’empordanès Juan García Carrés enllaçava els colpistes amb Tejero
- L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
- “Cal donar més visibilitat a l’oli d’Argudell”: únic al món, ric en antioxidants naturals i capaç de protegir la salut i el paisatge
- Roba una bicicleta i la posa a la venda per una app: el geolocalitzador el delata
- El 40% dels catalans creuen que 'més de la meitat' de la població és estrangera, quan la xifra real és el 25%
- Qui són els 'esquenapelats', els protagonistes de la futura escultura del giratori de la Platja de l'Escala?
- Espanya és un campió de la seguretat viària': la Unió Europea descarta que la balisa V16 vulneri cap dret
- L'ermita 'espectacular' que es troba al cor d'un parc natural, té simbologia esotèrica i s'arriba per una ruta de somni