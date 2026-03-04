Economia
Les benzineres alerten d'una escalada de preus pel conflicte a l'Orient Mitjà
La patronal Agrucaes espera que la inflació toqui sostre aquesta setmana
Àlex Recolons / Jordi Pujolar
La patronal de les benzineres catalanes, Agrucaes, avisa que el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà està passant factura als preus del carburant des del passat cap de setmana. El gasoil acumula un increment de 20 cèntims i la gasolina de 16 cèntims en només quatre dies. "Demà segurament seguirà pujant", es lamenta el president de la patronal, Albert Campabadal, en declaracions a l'ACN. La principal explicació és el tancament de l'estret d'Ormuz a l'Iran, com a represàlia als atacs dels Estats Units i Israel. Aquest és un punt estratègic per a l'economia internacional, ja que hi passa el 20% de tot el petroli del món. Amb tot, des d'Agrucaes, preveuen que a finals de setmana aquesta escalada de preus toqui sostre.
Segons ha detallat Campabadal, l'escalada de preus ha estat esglaonada des de diumenge, amb petits increments diaris fins a aquest dimecres i amb previsió que dijous continuïn pujant. Això s'ha traduït també en més "acumulació" de vehicles les estacions de servei entre dilluns i dimarts.
Tot i això, on més s'ha "tensat" el subministrament ha estat en els casos de calefaccions de gasoil o dipòsits per a camions, on l'augment de preus s'accentua. Tot i el terrabastall, Campabadal assegura que la situació que es va viure amb l'esclat de la guerra d'Ucraïna va ser molt pitjor perquè la "dependència" de Rússia era també major.
"En aquests moments hi ha molta diversificació de subministraments i el que ens ve del Golf Pèrsic és entre un 10 i un 20%, amb la qual cosa l'afectació és més petita que llavors", ha detallat el president de la patronal de les benzineres catalanes.
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi