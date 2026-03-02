Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La tecnologia gironina busca aliances al MWC: "És molt més que una fira"

L'esdeveniment global torna a fer de Barcelona epicentre de la tecnologia i espera superar els 100.000 visitants

Mobile World Congress 2026.

Mobile World Congress 2026. / Alberto Estevez

Joel Lozano

Barcelona

El Mobile World Congress (MWC) ha arrencat aquest dilluns a la Fira Gran Via, a l’Hospitalet de Llobregat, i diverses empreses gironines hi han aterrat amb un objectiu comú: trobar aliances i obrir portes a l’exterior.

"És un espai estratègic on es decideixen col·laboracions, es detecten oportunitats i es construeixen aliances que poden marcar el rumb dels propers anys", assegura Albert Alemany, CEO de Clockio.net que defensa que el congrés és "molt més que una fira tecnològica". L’empresa hi participa un any més amb la voluntat de "generar relacions amb partners i distribuïdors", guanyar visibilitat i "obrir connexions internacionals, especialment a Europa".

En la mateixa línia, Carles Rodella, cofundador i director d’operacions de CodiTramuntana, subratlla que el MWC és "un punt de trobada clau" per connectar amb corporacions i nous clients, i remarca que "accelera molt el cicle comercial". Segons explica, en pocs dies poden activar contactes que, en altres contextos, "habitualment requeririen mesos".

Tots dos coincideixen que la presència al congrés és una palanca per fer créixer negoci i contactes fora del mercat més proper: Alemany parla de "validació i projecció internacional", mentre Rodella apunta a sortir del MWC amb "projectes pilot o línies de col·laboració activades" i amb l’objectiu de "posicionar Girona i el talent tecnològic local dins l’ecosistema digital global".

Protagonisme omnipresent de la IA

Enguany, el congés celebra el 20è aniversari. Les previsions eren d’aplegar 100.000 visitants, un 20% dels quals són alts executius. Diversos congressistes no han pogut arribar pel tancament de l’espai aeri per l’esclat del conflicte a l’Iran. Més de 2.900 expositors ompliran l’esdeveniment de connectivitat més gran del món al recinte de Gran Via de l’Hospitalet en una edició on la intel·ligència artificial tindrà un protagonisme omnipresent. El MWC ha generat un impacte econòmic de 7.500 milions d’euros en dues dècades i ha impulsat l’ecosistema tecnològic, científic i emprenedor català.

Segons dades compartides per Acció aquest diumenge, Catalunya ha captat 9.323 milions d'euros d'inversió estrangera durant cinc anys en els sectors tecnològics i digitals, un 165% més que el quinquenni anterior.

Des d'aquest dilluns i fins al 5 de març, als passadissos del recinte firal es veurà com la IA pren forma física amb robots humanoides, drons, dispositius intel·ligents que operen a fàbriques, hospitals i llars; i l’auge tecnologies com la quàntica i d’indústries com l’espacial i la de ciberseguretat. Sota el lema ‘IQ era’, el MWC tornarà a reunir líders empresarials mundials, professionals, innovadors i responsables polítics de 250 països per explorar les tecnològiques que estan donant forma al futur, segons l'agència ACN.

Com cada any, al MWC hi ha presència d’un centenar d’empreses i centres tecnològics als estands de la Generalitat per poder exposar els seus productes, accedir a nous contactes i negociar acords de cooperació. A l'estand 'Catalonia' del pavelló 4 hi ha 44 empreses, entre les quals es troben quatre gironines (CodiTramuntana, Clockio.net, Glam Software i OTC Engineering). A més, l'estand de Catalunya al 4YFN compta amb 62 companyies més.

Més de 22.000 persones al Talent Arena

Aquesta edició espera ser la consolidació del Talent Arena, el saló dedicat als professionals digitals i desenvolupadors que se celebrarà per segon lloc al recinte de la Fira de Montjuïc. Del 2 al 4 de març, l’esdeveniment buscarà repetir una participació que superi les 22.000 persones i es vol centrar a atraure més perfils professionals i congressistes. Entre els participants hi ha la companyia gironina de recursos humans Eurofirms.

