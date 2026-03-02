IMV
L'Ingrés Mínim Vital puja un 11,4% i es podrà cobrar de manera indefinida
Al mes de gener l'ajuda hauria beneficiat gairebé dos milions i mig de persones, amb un 41% de nens i adolescents, per reduir els efectes de la pobresa infantil
Alejandro Navarro
L’Ingrés Mínim Vital (IMV) es planteja com una prestació adreçada als col·lectius més vulnerables de la societat, sobretot aquells en risc de pobresa i exclusió social. L’objectiu principal és cobrir les mancances de recursos econòmics, així com satisfer les necessitats bàsiques de tots els ciutadans.
En general, els beneficiaris d’aquesta mesura són famílies, adults de 23 a 65 anys i persones sense llar. En alguns casos, les persones més joves, en concret de 18 a 22 anys, poden accedir a la prestació, ja sigui per tenir cura dels fills o per circumstàncies concretes (víctimes de violència masclista o extutelats).
L’ajuda es pot rebre indefinidament
Un dels punts importants de la mesura és el seu caràcter indefinit, ja que els beneficiaris continuaran rebent aquesta ajuda sempre que compleixin els requisits. En tot cas, els responsables de la Seguretat Social s’encarregaran de comprovar que no existeixen pràctiques fraudulentes.
D’altra banda, després de la pujada de l’IMV aquest mes de gener, els receptors de l’ajuda cobrarien un 11,4% més. Amb això, cada llar espanyola rebria aproximadament 546,8 euros al mes. Segons fonts oficials, el primer mes del 2026, la prestació hauria beneficiat 2.441.675 persones repartides en 798.312 llars.
Dins del percentatge total, el 41% dels beneficiaris haurien estat menors de 18 anys, uns 1.001.789 joves. Aquesta proporció majoritària de nens i adolescents buscaria disminuir els efectes de la pobresa infantil a Espanya.
Quins són els requisits per cobrar l’IMV?
A l’hora de sol·licitar l’IMV, la Seguretat Social estableix una sèrie de condicions específiques que els beneficiaris han de complir. En cas contrari, l’accés a la prestació no estaria permès:
- Residència legal i efectiva: L’usuari haurà d’acreditar la residència legal i efectiva a Espanya, presentant un certificat d’empadronament. A més, haurà de demostrar la residència al país durant l’últim any, de manera ininterrompuda.
- Situació de vulnerabilitat econòmica: Aquesta vulnerabilitat econòmica s’acredita en funció de factors com el patrimoni net, el nivell d’ingressos i les rendes.
- Unitat de convivència: Aquesta unitat familiar s’haurà d’haver format, com a mínim, des de fa sis mesos. Aquesta convivència es demostrarà amb documents com el llibre de família, certificats del registre civil o dades padronals.
A més d’aquests requisits generals, es tindran en compte factors concrets per a cada usuari i unitat de convivència. El més important serà informar-se sobre les possibles modificacions en la normativa que puguin afectar els beneficiaris.
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar