Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions

L'assegurança de la llar i quan vas signar la hipoteca, les variants clau

Instal·lacions de l’Agència Tributària, en una imatge d’arxiu.

Cristian Miguel Villa

La Declaració de la Renda és cada cop més a prop i és lògic que es comencin a considerar diverses opcions per afrontar-ne el pagament. Ara, Hisenda ha confirmat un moviment pel qual la teva hipoteca podria ajudar-te en el procés.

La deducció per hipoteca i tot el que has de saber-ne

Segons indica l’Agència Tributària, els propietaris d’un habitatge amb una assegurança vinculada a la mateixa hipoteca podrien aplicar una deducció al pagament de la renda de fins a 1.356 euros. Però, òbviament, hi ha condicions a complir.

En primer lloc, aquesta opció només està disponible per a les persones que van comprar el seu habitatge abans del gener del 2013. I no només això: també cal que la hipoteca en qüestió es mantingui activa fins avui.

Pel que fa a l’assegurança de la llar, s’especifica que, a més de la vinculació a la hipoteca, és igualment important que es mantingui a la mateixa entitat des que es va iniciar el préstec. És a dir, es requereix una uniformitat total.

Una oficina de l’Agència Tributària en una imatge d’arxiu. | EUROPA PRESS

Si es compleixen totes aquestes condicions, el pas següent és el càlcul de la deducció. A l’any, es permet una base màxima deduïble de 9.040 euros anuals, sobre la qual s’ha d’aplicar un 15% de deducció, i d’aquí surten els 1.356 euros esmentats.

Només es pot incloure una part de l'assegurança

Per a cada càlcul individual de la deducció, cal tenir en compte que només es pot incloure la part de l’assegurança que està directament vinculada a la hipoteca de l’habitatge. No s’han de considerar complements com ara cobertures addicionals o serveis extra.

L’Agència Tributària ha fet manifesta aquesta possibilitat sabent que la campanya de la Renda 2025 arrencarà aquest pròxim 8 d’abril del 2026, i dona així temps suficient als interessats perquè comprovin si compleixen totes les condicions establertes.

Tenint en compte la despesa que suposa mantenir el pagament d’una hipoteca, que existeixin aquestes petites "avantatges" pot ajudar, definitivament, més del que sembla a moltes economies espanyoles.

