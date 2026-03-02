Societat
"Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te": així ho explica un advocat laboral
Juanma Lorente detalla la "tolerància empresarial", el factor que faria que aquest hipotètic acomiadament fos improcedent
Ronald Goncalves
Espanya contempla una varietat de situacions en què un acomiadament per part d’una empresa cap a un treballador es declara improcedent, sempre que s’hagi fet sense seguir els procediments legals i es reclami per la via judicial.
Això és important recordar-ho de cara a compartir la informació següent: Juanma Lorente, advocat laboral, ha enviat un missatge a través de les seves xarxes socials en què explica com arribar repetidament tard a la feina no pot ser una causa legítima d’acomiadament.
"Com més vegades arribis tard a la teva feina, més difícil serà per a l’empresa acomiadar-te. I no, no estic boig", esmenta en el seu vídeo publicat a Instagram.
"Tolerància empresarial"
"L’empresa no et pot acomiadar pel mateix que t’ha permès durant anys. S’anomena tolerància empresarial", aclareix Lorente, exposant tot seguit un exemple per il·lustrar la conjuntura.
En aquest sentit, proposa un cas en què una persona pot portar dos anys arribant tard a la feina entre 5 i 15 minuts; tanmateix, durant tot aquest temps, la companyia no ha dit res, de manera que s’infereix que "ho tolera" i, en conseqüència, no la pot acomiadar de manera sobtada.
Aquesta "tolerància empresarial" és el que permet que un acte que no hagi estat sancionat prèviament no pugui ser sancionat en el futur, perquè es considera tolerat i, com a resultat, l’empresa "no podrà utilitzar-ho per acomiadar".
Finalment, un acomiadament d’aquestes característiques seria improcedent, de manera que la companyia haurà de readmetre el treballador o abonar-li una indemnització de 33 dies de salari per any treballat.
