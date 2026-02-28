Adif adjudica per 3,7 milions la redacció dels projectes per a la variant de Figueres i la nova estació de trens
El protocol es va signar el juliol passat i suposarà una inversió de prop de 150 milions
ACN
Adif ha adjudicat per 3,7 milions la redacció dels projectes per a la variant ferroviària de Figueres i la nova estació intermodal Figueres-Vilafant. El protocol entre el Ministeri de Transports, la Generalitat, Adif, Adif AV i els ajuntaments de Figueres i Vilafant es va signar el juliol passat i suposarà una inversió de prop de 150 milions d'euros. Les dues grans obres milloraran l'encaix de les infraestructures ferroviàries a la trama urbana i la interconnexió dels viatgers de la xarxa d'alta velocitat amb la xarxa convencional de Rodalies. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va destacar que l'actuació suposarà una "gran transformació" de la ciutat i "una oportunitat de transformar els barris més degradats" de la població.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, va ressaltar que la nova estació serà "una autèntica oportunitat per al territori", ja que connectarà l'Alt Empordà amb la resta d'Europa. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va constatar el seu compromís perquè el projecte tiri endavant: "És imparable". L'actual estació de Figueres-Vilafant es remodelarà i integrarà els viatgers d'alta velocitat i Rodalies, amb nous accessos i andanes. En paral·lel, es millorarà la seguretat dels vianants amb la supressió dels dos passos a nivell situats al centre de Figueres, concretament a l'avinguda Vilallonga i al passeig de Vilatenim.
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
- Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei
- Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
- Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen
- De l’escenari a la vida real: cuidar una mare amb Parkinson i convertir la renúncia en art
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: "Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?"