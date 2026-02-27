TreballemGi
La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena
Amazon, l'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria o Rieju són algunes de les que hi seran presents
La fira d'ocupació TreballemGi que es fa a Figueres —a més de Girona i Blanes— incrementa el nombre d'empreses respecte a l'any passat. En concret, seran 70 les firmes presents el 4 de març al poliesportiu Roser Llop en aquest certamen que permet posar en contacte empreses amb persones que busquen feina. Entre les firmes que ja han confirmat l'assistència hi ha Amazon, l'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria Alt Empordà, la Creu Roja, la Fundació Salut Empordà, el Grup Tramuntana, Mineralia o el fabricant de motos Rieju. La participació en el TreballemGi Figueres Alt Empordà és gratuïta tant per a empreses com per a candidats; això sí, cal que tant uns com els altres s'inscriguin abans.
L'objectiu de la 18a edició del TreballemGi és facilitar el contacte directe entre empreses i persones de la comarca que volen incorporar-se al mercat laboral o millorar la seva situació professional. La plataforma virtual de la fira permet també explorar totes les ofertes de feina disponibles i enviar-hi el currículum. El dia de la fira, els demandants de feina podran fer entrevistes amb els responsables de recursos humans. A més, a partir de les 11 h també es realitzaran presentacions breus d'empreses participants que permetran als assistents conèixer els llocs de treball que es busquen cobrir.
L'any 2025 a Figueres hi van participar 64 empreses i institucions i més de 600 demandants d'ocupació, unes xifres que s'espera superar aquest any. Durant la jornada es van realitzar gairebé 3.000 entrevistes de feina presencials.
La Fira d'ocupació TreballemGi Figueres Alt Empordà està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona i l'Ajuntament de Figueres en el marc del Programa Encuentros 45+. Compta també amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el Servei d'Ocupació de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empordà Actiu. És finançada pel Fons Social Europeu, el Ministerio de Empleo i les Cambres de Comerç i cofinançada per la Unió Europea #EuropaSeSiente.
