Viticultura
Baixa un 4,6% la venda de vins catalans per la crisi del consum
L’Incavi promocionarà cellers amb DO davant la competència de les marques espanyoles
María Jesús Ibáñez
Els vins catalans amb denominació d’origen (DO) van reduir un 4,6% les seves vendes en volum i un 3,4% en valor a Catalunya el 2025 respecte a l’any anterior, segons l’Informe anual sobre el mercat dels vins amb DO a Catalunya 2025 de Nielsen, encarregat per l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) i presentat aquest dijous pel director de l’organisme, Joan Gené. La crisi generalitzada del consum, registrada a nivell mundial, no ha castigat només els productors i cellerers catalans, ha indicat Gené, però la diferència és que les empreses del sector a Catalunya, molt atomitzades, no han tingut recursos econòmics per reaccionar.
El director de l’Incavi ha indicat, en aquest sentit, la forta competència que exerceixen altres DO espanyoles, amb ofertes i campanyes publicitàries que "no estan a l’abast dels cellers catalans". "La denominació de La Rioja, per exemple, compta cada any amb uns 12 milions d’euros per a la promoció. Hi ha vins espanyols amb DO que llancen ofertes de 2x1 i 3x2 o amb anuncis en cadenes de televisió contra els quals costa competir", ha assenyalat Gené, que ha remarcat que, malgrat tot, els vins elaborats sota segells catalans han continuat mantenint la seva quota, amb un 37,2% en volum (-0,2%) i un 35,5% en valor (-0,9%).
Un dels camps en què el vi català pot tenir recorregut per remuntar la situació és en l’àmbit emocional. Així, a diferència del que passa en altres territoris, el consum de vi a Catalunya se centra "en ocasions més puntuals, com celebracions", i no tant en un ús diari o habitual. Això penalitza menys les produccions catalanes, ja que no es veuen tan afectades com d’altres per la tendència a la baixa dels últims anys.
Per revertir la situació, l’Incavi ha anunciat la seva intenció d’organitzar la Setmana del Vi Català a Barcelona "amb una mostra de vins al novembre i accions per convidar la gent a descobrir l’enoturisme, a visitar els cellers catalans i promocionar l’exportació del vi català", ha detallat Gené. L’objectiu serà promoure experiències que "combinin els tastos, la gastronomia, l’entorn i la cultura" com a vies per consolidar nous vincles amb el públic.
Evitar la sobreproducció
En paral·lel, el Ministeri d’Agricultura ha decidit activar per quart any consecutiu la intervenció de collita en verd en vinyes de raïm per a vinificació, amb una dotació pressupostària de 15,9 milions d’euros, segons la resolució de la Direcció General de Productes i Mercats Agraris publicada ahir al Butlletí Oficial de l’Estat. L’objectiu és alleujar la tensió en algunes regions productores que mantenen un nivell elevat d’existències de vi, permetent dimensionar la verema del 2026 a la capacitat d’emmagatzemament i comercialització per a la pròxima campanya, i evitar d’aquesta manera els efectes indesitjables d’una potencial sobreoferta de raïm la pròxima tardor que llasti les rendes dels viticultors.
