Cinc històries, vuit cafès i una lliçó que tots necessitem aprendre
I qui ens ho ensenyarà? No, no és el teu cunyat, el de les criptomonedes. Tampoc aquell amic que està ficat en una startup. Ni l’algoritme que et persegueix amb anuncis d’inversió. És l’Arturo Valls. Sí, aquell Arturo Valls.
El passat 23 de febrer, l’actor, presentador i humorista espanyol es va posar al capdavant de Café para Cinco, la nova sèrie audiovisual que arriba als webs de Prensa Ibérica —en clau d’humor i amb força més profunditat de la que sembla— per demostrar que parlar de formació, educació financera, emprenedoria, desenvolupament professional o inclusió no ha de fer venir son. Ni por. Ni mal de cap. Perquè saber què és un DAFO, com muntar una startup, quin paper té la IA a la teva vida o per què ara tot sona a cyberalsevolcosa pot ser complicat. Però si l’Arturo Valls et porta de la mà, la cosa pot canviar molt.
Vuit cafès. Cinc històries. Moltes decisions
Café para Cinco és una sèrie de vuit episodis d’uns sis minuts cadascun. Breus, àgils, amb ritme, on cinc vides radicalment diferents conflueixen i connecten en un mateix espai, un Work Café Santander, per atrapar-te i, potser, deixar-te pensant. Entre cafès, propostes, rialles, segones oportunitats i plans de futur, les seves vides comencen a entrellaçar-se més del que imaginaven. Els protagonistes? En Rafa, en Martín, l’Ernesto, l’Andrea i la Lola. Cinc perfils diferents. Cinc moments vitals diferents. Cinc maneres d’afrontar els diners, la feina i el futur unides per un punt de connexió: l’Arturo Valls.
I és que l’Arturo Valls interpreta en Martín. O com ell prefereix anomenar-se: “el ninja de la publicitat”. Fa un any va decidir deixar l’agència de publicitat on treballava per emprendre pel seu compte. Ara el seu centre d’operacions és al Work Café Santander, on entre reunions improvisades i cafès estratègics intenta conquerir el món (o almenys, el pròxim briefing).
En Sergio G. Abelaira dona vida a en Rafa, estudiant de tercer d’Enginyeria Informàtica. Necessita concentració, bona connexió a internet i un endoll lliure. El que comença com la recerca d’un lloc tranquil per estudiar acaba convertint-se en alguna cosa més: un espai on aprendre que el talent també necessita estratègia.
En Juan Diego Bueno és l’Ernesto, jubilat, curiós i amb més energia que molts vintanyers. Ha trobat al Work Café el lloc perfecte per al seu cafè diari. I, ja que hi és, per estudiar. Una carrera. O dues. O tres. (Eren quatre?). Perquè reinventar-se no té edat.
L’Andrea Lareo interpreta l’Andrea, una emprenedora de trenta anys que ha muntat la seva pròpia agència de representació de talent digital. Compagina el seu projecte amb els estudis d’Econòmiques que cursa gràcies al suport de la Fundación Universia. Sap que les idees són importants, però també que sense números no hi ha negoci que sobrevisqui.
I la Diana Fenochio és la Lola, antiga professora d’institut que ha decidit fer un gir radical a la seva vida professional i convertir-se en coach gràcies a un curs de Santander Open Academy. Si vols portar-te bé amb ella, hi ha una norma bàsica: no preguntis per la seva edat. L’important no són els anys, sinó el següent pas. El que comença com una comèdia lleugera acaba sent una radiografia del nostre temps.
Perquè Café para Cinco ens parla de com s’està transformant el mercat laboral; de la importància de reinventar-se i continuar aprenent; de la irrupció de la intel·ligència artificial a les nostres vides; dels nous models de treball; d’inclusió; d’emprenedoria; de networking… D’espais on no només s’opera amb diners, sinó també amb idees. De bancs que ja no són només bancs, sinó punts de trobada. I, sobretot, parla de decisions. Les petites i les grans. Les que es prenen amb un cafè a la mà.
Finances reals, en un món real
La sèrie està impulsada pel Banco Santander i produïda íntegrament pel grup Prensa Ibérica a través de PI360 i PIStudio, la seva comercialitzadora i departament audiovisual. L’objectiu és clar: apropar al gran públic la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida, el reciclatge professional en un món en evolució constant, el valor de connectar, de les relacions humanes i d’una nova manera d’entendre el futur per no quedar-se enrere des d’una perspectiva real, propera i quotidiana. Perquè potser tu també estàs pensant a emprendre, a reinventar-te, a estudiar alguna cosa nova o a entendre d’una vegada què significa això del DAFO sense assentir com si ho sabessis.
El 23 de febrer, demana el teu cafè
El passat 23 de febrer, els webs de Prensa Ibérica i el canal de YouTube de Santander Espanya van estrenar aquesta producció pròpia que combina humor, narrativa àgil i contingut amb fons. Així, la pròxima vegada que demanis un cafè, potser també estaràs demanant alguna cosa més: idees, connexions, oportunitats. Ens veiem al Work Café.
