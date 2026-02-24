Empresa
Rubau s'adjudica la construcció d'una altra carretera a Mèxic per 38,5 milions d'euros
L'empresa gironina construirà i modernitzarà un tram de 8,4 quilòmetres a l'Estat de Michoacán
O.P.
El grup gironí Rubau, a través de la seva filial Rubau Mèxic, s’ha adjudicat el contracte per a la construcció del Libramiento Maravatío, a l’Estat de Michoacán (Mèxic), per un import de 38,5 milions d’euros, IVA inclòs. L’actuació ha estat adjudicada per una empresa pertanyent al grup espanyol Abertis, i es desenvoluparà al municipi de Maravatío. El termini d’execució previst és de 487 dies, del 2 de març de 2026 al 2 de juliol de 2027. Amb aquesta adjudicació, la constructora gironina consolida l'aposta per un dels seus mercats estratègics a l'exterior.
El projecte s’executarà a través d'una Unió Temporal d'Empreses (UTE), amb una participació del 50% de Rubau Mèxic i del 50% de Grupo Hycsa. Segons la companyia gironina, aquesta UTE "reforça la col·laboració entre ambdues companyies en el desenvolupament d’infraestructures d’alta complexitat tècnica al país".
La intervenció preveu la construcció de 7,1 quilòmetres de carretera nova, amb una secció transversal de 12 metres d’amplada sota especificacions d’autopista tipus A2, així com la modernització d’1,3 quilòmetres de la carretera estatal Maravatío – Ciudad Hidalgo, integrant-la funcionalment al nou ramal de circumval·lació.
Els treballs inclouen la construcció i ampliació de 8,4 quilòmetres de vialitat, l’execució de moviments de terres i obres de drenatge, la construcció de 13 estructures principals i el desenvolupament de 2 enllaços a diferent nivell.
Segons informa la companyia, la nova infraestructura permetrà "millorar la connectivitat i la seguretat viària de la zona, beneficiant més de 123.000 usuaris i residents de tres municipis de l’Estat de Michoacán, reduint els temps de desplaçament i afavorint el desenvolupament econòmic".
Consolidació al mercat mexicà
Aquesta adjudicació reforça la posició de Rubau com a operador consolidat a Mèxic i enforteix la seva relació amb Red de Carreteras de Occidente (Grup Abertis).
Prèviament, Rubau Mèxic ha executat per al mateix client la construcció, modernització i ampliació de la carretera Maravatío – Zitácuaro, així com els treballs de manteniment i posada a punt de la carretera Maravatío – Zapotlanejo, tots dos projectes de gran envergadura en l’àmbit de la infraestructura viària.
A més, el grup participa en el desenvolupament de la concessió Silao–San Miguel de Allende, un dels projectes estratègics en l’àmbit de la mobilitat al país.
Amb aquesta nova adjudicació, Rubau continua avançant en la seva estratègia de consolidació en mercats estratègics com Mèxic i Polònia i reforça el seu posicionament com a referent en el desenvolupament d’infraestructures de mobilitat segures, sostenibles i d’alt valor tècnic.
Fundada fa més de 50 anys, Rubau desenvolupa la seva activitat en els sectors de la construcció, concessió, conservació i manteniment de tota mena de projectes, tant d’obra civil com d’edificació. En els darrers anys, ha desenvolupat un pla de creixement i diversificació amb noves àrees de negoci, com la mobilitat, el transport, l’aigua, l’habitatge, les energies renovables, la rehabilitació d’edificis i les matèries primeres.
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?