Josep Oliu: "Continuem servint Catalunya amb personalitat pròpia"
El president del Banc Sabadell remarca l’"esperit emprenedor" del teixit empresarial
"El rol de l’empresari és essencial per al progrés, és imprescindible reconèixer-l’hi"
Gabriel Ubieto
Fa quatre mesos, el Banc Sabadell aconseguia triomfar davant el BBVA i truncar l’opa que amenaçava d’acabar amb més de 100 anys d’autonomia del banc d’origen català. "Vull agrair a tots els accionistes i clients la confiança per superar l’opa i continuar un projecte que serveix la societat catalana amb personalitat pròpia", va manifestar el seu president, Josep Oliu, ahir en una nova edició de la gala dels premis Empresa de l’Any Banc Sabadell, coorganitzats juntament amb EL PERIÓDICO.
El flamant vencedor d’una de les pugnes bancàries més destacades de l’última dècada va considerar que la seva victòria permetrà continuar contribuint a cultivar el teixit empresarial. Un teixit empresarial ple de projectes "ambiciosos, amb cultura de l’esforç, sense por de sortir de la zona de confort, que cuiden el client i creen riquesa i ocupació", segons va destacar el banquer.
"Un país es mesura per la capacitat competitiva del seu entramat empresarial i Catalunya el té, avui tenim aquí múltiples exemples a la sala", va comentar des de la sala noble de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, al Palauet Casades. "Molts d’ells són clients del Banc Sabadell, ¡espero que tots!", va dir fent broma.
La present edició del Premi Empresa de l’Any va comptar amb 300 assistents, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, i va reconèixer corporacions com Damm, Grupo Sifu i Tous; així com projectes emergents, com ara Ocean Ecostructures i Superlativa Botanicals; familiars, com Grup Focus, i industrials, com RobSurgical i Openchip.
Fer pedagogia
El president del Banc Sabadell va valorar el seu "esperit emprenedor" i la seva capacitat per "vèncer contratemps, mirar l’entorn per continuar avançant i no rendir-se davant els problemes", segons va afirmar. Aptituds de les quals ells mateixos pretenen fer pedagogia i que han sigut clau per poder imposar-se al BBVA durant el procés de l’opa. "Ens permeten ser aquí després de gairebé 125 anys d’història", va afirmar el president de l’entitat, fundada el 1881.
El líder bancari va reivindicar la figura de l’empresari, va posar en valor el risc que assumeixen cada dia amb els seus projectes i va lloar el valor que aporten amb el seu esforç i feina. "El seu rol és essencial per al progrés de la societat, és imprescindible reconèixer-l’hi", va afirmar. Oliu va aprofitar la seva intervenció per agrair al president de Prensa Ibérica, Javier Moll, i a tot el seu equip, per organitzar una nova edició de la gala del Premi Empresa de l’Any.
