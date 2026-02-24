Empresa de l’Any 2025 Banc Sabadell
Una gala de valors compartits
El Palauet Casades, a l’Eixample barceloní, va acollir per primera vegada la cerimònia de lliurament dels premis Empresa de l’Any Banc Sabadell
La cita al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va reunir més de 300 persones, representants del teixit empresarial, polític i social català
Cristina Buesa
La façana del Palauet Casades lluïa radiant ahir, amb discrets focus en vermell, orgullós color de la capçalera d’EL PERIÓDICO. Els premis Empresa de l’Any Banc Sabadell, els més longeus del diari, amb 45 anys de vida, van tornar a oferir optimisme econòmic, valors compartits i desitjos de mantenir els orígens. Els premiats com a empresa i empresària de l’any 2025, Damm i Núria Cabutí, respectivament, així com la companyia destacada per la seva trajectòria internacional, Tous, van coincidir en la idea de mantenir l’essència amb què es van crear sense deixar de créixer.
La cita al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que se celebrava per primera vegada en aquest emplaçament de l’Eixample barceloní, va reunir més de 300 persones, representants del teixit empresarial, polític i social català.
Entre salutacions i abraçades de diversa intensitat, els assistents aixecaven la vista cap a la claraboia de finals del segle XIX i l’estança rectangular. L’entrega dels premis, després, es va celebrar a la sala d’actes de la planta inferior, previ pas per la sempre freqüentada sessió de fotos.
A l’escenari, un dels ambaixadors de Barcelona, el president de Damm, Demetrio Carceller Arce, es va mostrar molt feliç pel premi Empresa de l’Any. Trenant paraules d’elogi a EL PERIÓDICO, assimilant els valors del diari amb els de la seva companyia: "Cal innovar, cuidar el producte i no oblidar d’on venim".
Arrelada al territori
L’empresa, amb 150 anys de vida, vol mantenir una "infrangible voluntat de continuar arrelada al territori però estar oberta al món", va defensar Carceller Arce.
Igualment agraïda, la guardonada com a empresària de l’any, que lidera Penguin Random House Grupo Editorial, va regalar somriures i un discurs humanista: "Ser empresari és crear negoci, prendre decisions i riscos, tenir estratègia i resultats, però sempre d’acord amb uns valors i a la nostra empresa hi ha passió i ganes de fer la feina ben feta i il·lusionar els equips per a un fi comú", perquè, va revelar Núria Cabutí, es fomenta una "cultura empresarial basada en les persones".
El fi social de la lectura
La consellera delegada del grup editorial va tancar el discurs després de rebre el premi destacant que la seva companyia té un "objectiu social molt indicat, que és fomentar la lectura, i un llibre fomenta el diàleg i la cohesió social, perquè les noves generacions tinguin un futur millor", va relacionar.
Dues de cada tres empreses catalanes són familiars, va recordar la conductora de l’acte, Xantal Llavina. Una de les històriques, la joiera Tous, va recollir el guardó com a empresa més internacional i la vicepresidenta, Rosa Tous, va remarcar: "És important tenir respecte pel nostre ofici, comptar amb els millors artesans, treballar amb molta ànima i il·lusió i no perdre l’essència".
Com en tota gala social que es preï, el moment photocall va generar cues a l’escala de cargol per la qual s’accedia a les butaques de la sala d’actes. Més enllà de les protocol·làries amb els càrrecs polítics i empresarials, es va poder veure, entre molts d’altres, Felipe Campos (Aigües de Barcelona), Cristina Vallejo (Col·legi de l’Advocacia), Miquel Roca, Josep Lluís Sanfeliu (Asabys), Mike Blackman (ISE) i Tomàs Güell (Liderem)
Igualment amb unes tènues llums vermelles, la gala dels premis Empresa de l’Any Banc Sabadell es va tancar amb la veu vellutada de Judit Neddermann junt amb la guitarra de Pau Figueres mentre els assistents, entre elogis a l’actuació i ganes de seguir la conversa, van tornar a l’escala de cargol del Palauet Casades.
