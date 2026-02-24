Damm guanya el premi Empresa de l’Any 2025
El grup d’alimentació aconsegueix el principal guardó en una cerimònia que també distingeix Núria Cabutí i la companyia familiar Focus
Javier Moll diu que Catalunya està recuperant el seu paper com a motor econòmic d’Espanya
"Volem continuar evolucionant sense perdre la nostra essència", va dir el president de Damm
Paula Clemente
Ho van evidenciar ahir mateix dos informes presentats pel Govern. El primer ratifica que Catalunya compta amb un ecosistema d’start-ups cada vegada més gran, robust i amb més exposició internacional. El segon revela que les exportacions agroalimentàries han augmentat un inesperat 8% en un 2025 marcat pels aranzels imposats des dels Estats Units. Catalunya, en definitiva, treballa per ser marca internacional, i part de la recepta poden ser les seves empreses.
Cal que serveixi d’exemple el cas d’un grup alimentari que ha portat una cervesa intrínsecament catalana a 130 països del món, i s’ha convertit en una de les companyies més grans de la comunitat. Damm compleix aquest 2026 un segle i mig d’història, i la celebració comença ben aviat al rebre ahir el màxim reconeixement dels premis Empresa de l’Any, medalla que li atorguen entre EL PERIÓDICO i el Banc Sabadell i que consagra el grup com a Empresa de l’Any 2025.
Els guardons van distingir, també, Núria Cabutí, consellera delegada de Penguin Random House, com a Empresària de l’Any, a més de set empreses catalanes més per la seva tasca social, sostenible, industrial, en matèria d’innovació i, per descomptat, la seva exposició internacional.
El president de Damm, Demetrio Carceller Arce, es va desfer en elogis parlant del diari que li entrega el premi, més en un moment –va indicar– en què "defensar el rigor, la credibilitat i la vocació de servei públic és imprescindible". El mitjà de comunicació i la seva companyia comparteixen, va prosseguir, l’esperit d’una Barcelona "que crea, emprèn, progressa i es reinventa". "Volem continuar evolucionant sense perdre la nostra essència", va apuntar, després de rebre el premi de mans del president de la Generalitat, Salvador Illa; el president i la vicepresidenta de Prensa Ibérica (grup editor d’EL PERIÓDICO), Javier Moll i Arantza Sarasola, i el president del Banc Sabadell, Josep Oliu. La seva convicció, va afegir, és que "el millor encara ha d’arribar".
"Ser empresari és crear negoci i prendre decisions en contextos difícils com el que tenim ara mateix", havia emfatitzat abans Cabutí. "És desenvolupar una estratègia, és executar-la, però també aconseguir resultats sostinguts, sostenibles i d’acord amb uns valors", va afegir la flamant Empresària de l’Any.
A tots dos els escoltaven una audiència de 300 persones, entre directius, empresaris i autoritats. Hi havia Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera d’Economia, Alícia Romero; el tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona Jordi Valls i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, entre d’altres.
També hi havia directius de Prensa Ibérica i EL PERIÓDICO, com el conseller delegat del grup, Aitor Moll; el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot; el director del mitjà, Albert Sáez; el director de Prensa Ibérica a Catalunya i les Balears, Fèlix Noguera i la directora general d’EL PERIÓDICO, Mabel Mas.
Tots reunits amb la intenció de "celebrar", com va remarcar Javier Moll en el seu discurs, "la capacitat de crear valor, de generar ocupació, d’innovar, d’internacionalitzar-se i de fer-ho amb responsabilitat social, sostenibilitat i vocació inclusiva". El president de Prensa Ibérica va reconèixer a Catalunya una "terra d’iniciativa i emprenedoria", una comunitat que creix un 2,7%, per sobre de la resta de l’Estat i que està veient restituït el seu paper com a motor econòmic d’Espanya gràcies "a la millora del diàleg institucional i al procés de normalització amb altres administracions".
"El progrés econòmic dels territoris depèn de la capacitat competitiva i innovadora del seu entramat empresarial", va afirmar, així mateix, Josep Oliu. "Els emprenedors són persones amb una actitud clau per a l’èxit empresarial", va remarcar, i després va reivindicar com d’"important i necessari és que es reconegui el paper de l’empresari" en societat. Aquests premis, va rematar, persegueixen una mica això.
Crida a la rebel·lió
En aquest sentit, el jurat d’aquests guardons va reconèixer el Grup Focus com l’empresa familiar del 2025; Rob Surgical com a millor companyia del panorama Indústria 4.0; Ocean Ecostructures com a Empresa + Sostenible; Tous com Empresa + Internacional; Openchip com a Empresa + Innovadora i el Grupo Sifu com a millor companyia en termes d’Impacte Social Corporatiu. A més, s’ha elegit per votació popular Superlativa Botanicals com a millor start-up del 2025.
"Avui és una nit en què cridem a la rebel·lió", va concloure el director d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez, en relació amb el fet que "en el context actual, allò políticament correcte" sigui "parlar malament de les empreses". "Són un dels puntals de l’estat del benestar europeu que defensem amb dents i ungles contra aquesta ofensiva dels homes forts que ens arriben des dels Estats Units, des de la Xina o des de Rússia", va reivindicar. "Les empreses són números, però sobretot són persones: accionistes, directius, empleats, clients proveïdors –va concloure–. Les empreses són, sobretot, idees que es transformen en propòsits i que governen l’acció d’aquestes persones en un objectiu compartit".
