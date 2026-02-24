Mobilitat
Catalunya vol millorar el corredor mediterrani duplicant vies a l'Alt Empordà
Les zones que es volen intervenir són el tram entre Figueres i Porbou i el de la Jonquera
Nadal veu una "oportunitat" d'aconseguir fons europeus per invertir en infraestructures ferroviàries
Marina López
El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha defensat la necessitat de duplicar les vies ferroviàries entre Figueres i Portbou i al tram de la Jonquera per reforçar el corredor mediterrani i garantir la continuïtat amb França.
Nadal ha participat en una reunió transfronterera amb tres regions franceses implicades en el projecte i ha assegurat que volen presentar una proposta coordinada a la Unió Europea per donar "una empenta definitiva" a un projecte estratègic. En aquest sentit, ha remarcat que la duplicació del tram Figueres-Portbou no només incrementaria la capacitat, sinó que també reforçaria la fiabilitat del sistema transfronterer, en cas d'incidències al pas actual pel Pertús.
