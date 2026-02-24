Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dolors RoigGuàrdia Urbana FigueresRobinson DO EmpordàMercat RosesBarca La Rubina
instagramlinkedin

Mobilitat

Catalunya vol millorar el corredor mediterrani duplicant vies a l'Alt Empordà

Les zones que es volen intervenir són el tram entre Figueres i Porbou i el de la Jonquera

Nadal veu una "oportunitat" d'aconseguir fons europeus per invertir en infraestructures ferroviàries

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, atenent els mitjans a Perpinyà.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, atenent els mitjans a Perpinyà. / ACN / Marina López

ACN

Marina López

Perpinyà

El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha defensat la necessitat de duplicar les vies ferroviàries entre Figueres i Portbou i al tram de la Jonquera per reforçar el corredor mediterrani i garantir la continuïtat amb França.

Nadal ha participat en una reunió transfronterera amb tres regions franceses implicades en el projecte i ha assegurat que volen presentar una proposta coordinada a la Unió Europea per donar "una empenta definitiva" a un projecte estratègic. En aquest sentit, ha remarcat que la duplicació del tram Figueres-Portbou no només incrementaria la capacitat, sinó que també reforçaria la fiabilitat del sistema transfronterer, en cas d'incidències al pas actual pel Pertús.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
  2. Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
  3. Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
  4. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  5. Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
  6. Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
  7. Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
  8. El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina

Catalunya vol millorar el corredor mediterrani duplicant vies a l'Alt Empordà

Catalunya vol millorar el corredor mediterrani duplicant vies a l'Alt Empordà

Menjar acompanyat millora l’absorció de nutrients i redueix el risc d’obesitat

Menjar acompanyat millora l’absorció de nutrients i redueix el risc d’obesitat

Arrenquen tres dies clau de negociació per evitar una nova vaga a l’escola catalana la setmana del 16 de març

Arrenquen tres dies clau de negociació per evitar una nova vaga a l’escola catalana la setmana del 16 de març

La jutge de la dana de València demana al TSJCV imputar Carlos Mazón

La jutge de la dana de València demana al TSJCV imputar Carlos Mazón

Una imatge amb història: Roses en temps dels primers cotxes de línia

Una imatge amb història: Roses en temps dels primers cotxes de línia

L'art compromès de Diana Dowek s'instal·la al Museu de l'Exili de la Jonquera

Ajuntament i Estat tornen a posar sobre la taula la municipalització de l'avinguda Dalí de Figueres

Ajuntament i Estat tornen a posar sobre la taula la municipalització de l'avinguda Dalí de Figueres

Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026

Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
Tracking Pixel Contents