L'avís d'un advocat: "Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat"
Quants diners pots treure del caixer, quin és el límit per pagar en efectiu i què passa si tornes a ingressar grans quantitats? L'advocat David Jiménez respon aquestes preguntes
Les operacions amb diners en efectiu continuen generant dubtes, especialment després dels canvis recents en la normativa fiscal a Espanya. El tema no és només quant es pot retirar, sinó com es pot utilitzar després i quines situacions poden activar controls o sancions. L’advocat David Jiménez ho ha resumit al seu canal de TikTok (@davidjimenezabogado) amb aclariments pràctics sobre límits i conseqüències.
Treure diners del caixer: no hi ha límit legal
Segons explica Jiménez, legalment es poden retirar diners en efectiu del caixer sense un topall establert per llei. En les seves paraules, "pots treure el que vulguis" perquè "a Espanya no existeix cap limitació" per fer aquesta extracció.
Ara bé, això no vol dir que sempre sigui igual de senzill treure grans quantitats: el mateix advocat adverteix que poden aparèixer limitacions tècniques o de seguretat. A partir d’un import determinat, l’entitat bancària pot arribar a preguntar per a què es volen els diners, tot i que el dret a retirar-los es manté.
Pagaments en efectiu: límit de 1.000 euros
On sí que hi ha una restricció clara és en l’ús posterior dels bitllets per pagar. Jiménez recorda que no es pot pagar en efectiu qualsevol quantitat, perquè la norma fixa un topall. "Hi ha un límit de mil euros per als pagaments en efectiu, de manera que no pots pagar en efectiu qualsevol quantitat; com ja saps, hi ha una limitació legal dels pagaments en efectiu", diu Jiménez. El límit anterior era de 2.500 euros. Aquesta rebaixa pretén dificultar operacions il·lícites i reforçar la traçabilitat de les transaccions.
Sortir d’Espanya amb diners en efectiu: límit de 10.000 euros
Pel que fa als desplaçaments a l’estranger, l’advocat indica que es pot viatjar amb diners en efectiu, però amb un límit concret: fins a 10.000 euros.
A partir d’aquesta quantitat, cal comunicar-ho a les autoritats. Si no es fa, segons adverteix Jiménez, es pot acabar amb una sanció.
Portar diners a sobre dins d’Espanya: fins a 100.000 euros
En canvi, dins del territori llistat per l’advocat, el marge és molt més ampli. Jiménez assegura que es poden portar al damunt fins a 100.000 euros sense que, per aquesta via, hi hagi d’haver problemes.
On poden començar els problemes: treure i tornar a ingressar grans quantitats
El punt delicat, segons l’explicació de l’expert, no és tant la retirada sinó el que passa si es fan moviments poc justificats amb imports elevats. Posa un exemple: treure per finestreta una quantitat important, com 20.000 euros, i al cap d’uns mesos (o fins i tot un any) tornar-los a ingressar.
En aquest escenari, el banc pot demanar explicacions sobre l’origen dels diners i activar alertes vinculades a blanqueig de capitals, amb controls més estrictes.
Recomanació per protegir-se: demanar un justificant
Per evitar complicacions, Jiménez insisteix en una mesura simple quan es tracta de grans quantitats (no pas imports petits, com 500 euros): sol·licitar un justificant el mateix dia que es retira l’efectiu.
Aquest document serveix per acreditar que els diners han sortit del teu compte i pot ser clau si, més endavant, s’han de tornar a introduir al circuit bancari.
