Tornar la vida i la biodiversitat a les estructures marines industrials
La firma combina tecnologia, ciència i dades ambientals per recuperar biodiversitat en ports, parcs eòlics i plataformes petrolíferes mentre accelera el seu creixement global
Cristina Buesa
Ocean Ecostructures encara una nova etapa de creixement després d’un 2025 que ha marcat un punt d’inflexió en la seva trajectòria. L’empresa catalana, especialitzada a regenerar biodiversitat en infraestructures marines, ha reforçat la seva expansió internacional, ha tancat una ronda de finançament de 3,5 milions d’euros i ha consolidat la base tecnològica sobre la qual sustenta un model que defineixen com a "sostenibilitat 360".
Per al seu cofundador i conseller delegat, Ignasi Ferrer, l’últim any ha sigut clau per establir els fonaments: "L’objectiu ha sigut construir unes bases sòlides per créixer sense convertir-nos en un gegant amb peus de fang", explica. La companyia, cofundada juntament amb Mireia de Mas i Anna Lloveras, ha reforçat el seu desenvolupament tecnològic en àmbits com la intel·ligència artificial (IA), la robòtica submarina, la identificació automàtica d’espècies i el monitoratge ambiental, un procés acompanyat per l’obtenció de la certificació ISO 9001.
Nova etapa a l’Aràbia Saudita
Un dels avenços que simbolitza aquesta nova etapa és l’entrada a l’Aràbia Saudita. L’empresa ha sigut seleccionada com una de les 10 tecnologies estratègiques que el país vol atraure. A partir d’aquesta designació, Ocean Ecostructures ha constituït una filial i ja treballa en sis projectes, per iniciar l’activitat el 2026. Paral·lelament, la companyia ha obert també una filial a Portugal, un pas que, segons Ferrer, "ens ha permès definir el model d’expansió que volem replicar en altres mercats".
El creixement internacional arriba acompanyat de suport financer. La firma ha tancat una ronda liderada per Seven Seas Capital, amb l’entrada del fons portuguès Faber i la continuïtat de Citrine Venture i Inclimo. Per Ferrer, la participació d’inversors especialitzats en economia blava aporta alguna cosa més que recursos econòmics. "Ens donen confiança, coneixement de la indústria i la tranquil·litat de saber que el projecte té recorregut", assenyala.
El negoci d’Ocean Ecostructures se centra a tornar la vida a infraestructures marines com ports, parcs eòlics i plataformes petrolíferes, entorns que solen alterar els ecosistemes. Per a això, l’empresa desenvolupa estructures bioregeneratives conegudes com a Life Boosting Units, dissenyades per afavorir la colonització d’espècies i accelerar la recuperació ecològica. Segons la companyia, això permet augmentar la biodiversitat fins a un 150% i generar nova biomassa.
La clau del model rau en el mesurament de l’impacte ambiental. A través de vehicles submarins, drons, sensors, IA i internet de les coses, l’empresa monitoritza l’evolució d’espècies, la biomassa generada, l’absorció de CO2 i la qualitat de l’aigua. Aquestes dades, certificades i verificables, permeten als clients demostrar l’impacte ambiental positiu de les seves infraestructures.
"Volem demostrar que protegir el medi marí no és només una obligació ambiental, sinó també una oportunitat econòmica per a les empreses", resumeix Ferrer. El principal mercat és el sector privat, amb operadors portuaris, companyies de creuers, empreses logístiques, petroleres i gestors de cables submarins. Actualment, opera a Espanya, Portugal, l’Aràbia Saudita i Bèlgica, compta amb més de 50 clients i té 530 unitats instal·lades al mar.
L’empresa està formada per una vintena de professionals, amb un equip que combina enginyers, economistes i biòlegs. Més enllà de les xifres, Ferrer insisteix que el motor del projecte continua sent la recuperació dels ecosistemes marins. "Quan veiem espècies que tornen a aparèixer en llocs on pràcticament havien desaparegut, entenem que tot l’esforç té sentit", afirma. "Aquesta emoció és el que ens fa seguir", conclou.
