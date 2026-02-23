Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Relleu a Moventis Costa Brava: Christian Busquets es converteix en el nou gerent

El nou responsable va assumir la gestió l’1 de gener, després de ser director d’Explotació des del 2023

Christian Busquets Nou gerent de Moventis Costa Brava.

Christian Busquets Nou gerent de Moventis Costa Brava. / Moventis Costa Brava

Redacció

Redacció

Christian Busquets s'ha convertit en el nou gerent de Moventis Costa Brava (Sarfa). Segons ha informat l’empresa, Busquets va assumir la gestió plena el passat 1 de gener, després d’haver exercit com a director d’explotació de la companyia des del 2023.

Busquets substitueix Enric Gimeno, que deixa el càrrec després de 18 anys al capdavant de l’operadora. El relleu s’ha fet, segons la companyia, en el marc d’una transició planificada durant els dos darrers anys per mantenir la continuïtat dels projectes en curs.

"Assumeixo aquesta nova etapa amb una gran responsabilitat i il·lusió. Em motiva especialment continuar sumant quilòmetres en una empresa centenària com Moventis Costa Brava i donar continuïtat al seu paper com a operador de referència en la mobilitat de les comarques de Girona, posant les persones al centre davant els reptes de futur", afirma Busquets.

Moventis Costa Brava, coneguda al territori com Sarfa, es va fundar el 1921. Després de dècades amb seu a Palafrugell, des del 2008 la companyia està ubicada a Esclanyà, a Begur, i compta amb una plantilla de 215 professionals. L’empresa presta servei a més de 100 municipis de les comarques gironines —sobretot al Baix Empordà i a l’Alt Empordà— i registra més de 3 milions de viatgers a l’any i 11,5 milions de quilòmetres recorreguts.

Notícies relacionades

El comunicat també situa aquest relleu en un moment de canvis a la direcció del grup: Moventis ha nomenat Jordi Castells nou director general, en substitució de Juan Giménez, que passa a exercir funcions d’assessor de la Direcció General i del Consell d’Administració de Moventia. La reorganització inclou altres moviments a l’equip directiu, amb Ian Livesey al capdavant de les divisions B2B i B2C, Josep Prat com a director d’agències i Victor Martí Pierre com a director financer, entre d’altres.

TEMES

