Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Maria Asunción AlberchParkinson Joan SalasPàrquings EmpordàPlatja Empúries
instagramlinkedin

Campanya d'estiu

Mercadona contractarà 200 persones a Girona per a la campanya d'estiu

La companyia inicia el procés de selecció al febrer amb un salari de 1.734 euros bruts al mes

Diversos clients compren en un supermercat de Mercadona.

Diversos clients compren en un supermercat de Mercadona.

ACN

Figueres

Mercadona contractarà 200 persones a les comarques gironines per a la campanya d’estiu. Segons ha informat en un comunicat, la companyia ha començat aquest febrer el procés de selecció per reforçar les plantilles dels supermercats i “garantir un servei òptim i adaptat” a l’augment de la demanda que es produeix entre juny i setembre. Les ofertes, que ja estan disponibles a la seva web, inclouen un salari de 1.734 euros bruts mensuals per una jornada completa i una “formació específica”, ja que l’empresa no demana experiència prèvia.

A la demarcació de Girona, les noves incorporacions es distribuiran en establiments de municipis com Blanes, Lloret de Mar, Palafrugell, Palamós, Roses o Sant Feliu de Guíxols, entre d’altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
  2. El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
  3. Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
  4. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  5. Un ferit greu en un accident de matinada a la N-260, a Peralada
  6. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  7. Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
  8. El celler empordanès Castelló Murphy: vins tranquils nascuts als peus de l'Albera

Enrique Gómez, exagent de la Guàrdia Civil, rebrà el guardó Fulla Negra del festival Ceba Negra de Figueres

Enrique Gómez, exagent de la Guàrdia Civil, rebrà el guardó Fulla Negra del festival Ceba Negra de Figueres

S'incendien les rodes d'un camió que transportava vehicles a Vilamalla

S'incendien les rodes d'un camió que transportava vehicles a Vilamalla

María Lladró: «Un salvavides per aL sistema»

María Lladró: «Un salvavides per aL sistema»

Juan del Val defensa que prohibir el burca és "inqüestionable": "No és el mateix que portar un crucifix"

Juan del Val defensa que prohibir el burca és "inqüestionable": "No és el mateix que portar un crucifix"

Condemnat a nou mesos per la mort de sis tortugues d'una espècie protegida

Condemnat a nou mesos per la mort de sis tortugues d'una espècie protegida

La fiscalia demana cinc anys de presó per al director de l'escola Pare Manyanet que va castigar un informàtic per denunciar un capellà pedòfil

La fiscalia demana cinc anys de presó per al director de l'escola Pare Manyanet que va castigar un informàtic per denunciar un capellà pedòfil

Andreu Buenafuente torna a la feina després de la seva baixa mèdica: "Això ha estat com morir-te en vida"

Andreu Buenafuente torna a la feina després de la seva baixa mèdica: "Això ha estat com morir-te en vida"

Comença la primera setmana de l'any de bon temps i temperatures per sobre de la mitjana

Comença la primera setmana de l'any de bon temps i temperatures per sobre de la mitjana
Tracking Pixel Contents