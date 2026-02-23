Una líder del sector editorial amb creativitat, innovació i resultats
La consellera delegada de Penguin Random House dirigeix des del 2013 un dels imperis més grans del llibre convençuda que el talent necessita suport financer per brillar
Natàlia Ríos
Tota una vida dedicada als llibres, combinant la cura per allò tradicional amb una decidida aposta per la innovació. La CEO de Penguin Random House, Núria Cabutí (Barcelona, 1967), és una de les dones més rellevants del panorama editorial actual. La creativitat ha format part de la seva vida des de sempre. La seva mare, bibliotecària de professió, va establir les bases del vincle infrangible que té amb els llibres i la lectura. Del seu avi escultor i de la seva àvia pintora va rebre un entorn marcat per la imaginació. L’interès pels números, en canvi, el va construir ella mateixa.
Cabutí equilibra amb eficàcia la intuïció creativa i la disciplina econòmica en la seva tasca editorial. Es va graduar en Ciències Econòmiques a la UAB. Té una llicenciatura en Estudis Econòmics per la Universitat d’Oxford Brookes i és MBA per l’IESE. Va iniciar la seva carrera professional a Bertelsmann el 1992 com a analista financera i, des d’aleshores, ha recorregut gairebé tots els departaments del grup. El 1998 va ser nomenada directora de Màrqueting de Plaza & Janés i, després de la fusió que va crear Random House Mondadori el 2001, directora de Comunicació. El 2003 va assumir el lloc de directora Editorial per a la divisió infantil i juvenil, i va afegir després a les seves funcions la direcció de Debolsillo. El 2010 va ser nomenada CEO-directora general de Random House Mondadori.
Dona pionera
Des del 2013 és CEO de Penguin Random House Grup Editorial, amb operacions a nou països, i també forma part del Consell Internacional de Penguin Random House. El 2021 va ser nomenada membre del Consell de Supervisió de Bertelsmann, així com del Group Management Committee, on fins aquella data només homes havien aconseguit aquests llocs. Lidera una companyia global que opera en la intersecció entre economia, cultura, tecnologia i societat. A més, és membre de la junta directiva del Cercle d’Economia i forma part de la junta directiva de l’AED, és membre del Consell Supervisor de Barcelona Global i del Consell Assessor de la Fundació Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.
L’èxit de Cabutí es basa en la certesa que el talent necessita números sòlids per arribar lluny. Entén la rendibilitat com una garantia per a la innovació. Es marca objectius que executa amb gran efectivitat, i els que treballen amb ella la defineixen com a resolutiva, apassionada, molt humana, i amb una manera de liderar que combina l’exigència amb l’escolta activa.
Aquesta visió equilibrada entre gestió i creativitat també explica la seva confiança en el present del sector i en el poder de la tecnologia per impulsar-lo. Cabutí està absolutament convençuda que el món editorial viu un bon moment i veu en els avenços tècnics un aliat per continuar transmetent cultura. Prova d’això és la inauguració el març del 2025 del nou centre logístic de la companyia a Cerdanyola del Vallès, un dels més avançats d’Europa. La multinacional, fins ara ubicada entre Pallejà, Sabadell i Barcelona, ha invertit 36 milions d’euros a construir en aquest municipi 42.000 metres quadrats equipats amb tecnologia avançada per situar-se en l’avantguarda del sector. Allotja un magatzem amb capacitat per a 20 milions de llibres, on es registra un constant anar i venir de caixes i cubetes plenes com un ou de novel·les, assajos i còmics. Un total de 24.000 "referències vives" que circulen gairebé sense parar.
La CEO de Penguin Random House ha apostat per un model de negoci d’arquitectura dual: màxima autonomia creativa i màxima integració operativa. A la pràctica, es tradueix en la capacitat de preservar la identitat editorial de cada segell, respectar els seus equips, la seva cultura i la seva relació amb els autors, i mantenir estructures àgils i especialitzades en la presa de decisions creatives.
Una estratègia que ha aconseguit consolidar un grup amb seu a Barcelona, oficines a Espanya (Barcelona i Madrid), Portugal, l’Argentina, Mèxic, Colòmbia, el Perú, Xile, l’Uruguai i els Estats Units.
- El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
- Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
- No és veritat que amb 15 anys cotitzats ja tinguis pensió: la Seguretat Social exigeix una altra condició clau que molts ignoren
- La carretera més perillosa d'Espanya és a Catalunya
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina