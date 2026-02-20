Judicial
El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
La Sala Social conclou que el registre era puntual, legítim i mínimament invasiu, i considera que la negativa va ser una desobediència greu sancionable amb acomiadament disciplinari
El Tribunal Superior de Justícia d'Aragó ha avalat l’acomiadament d’un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en un control per sospita de furts quan sortia de la feina.
El conflicte arrenca arran d’una sèrie de sospites de furts de material i eines en una empresa dedicada a la fabricació i muntatge de mobiliari. Davant aquesta situació, la direcció va començar a efectuar registres esporàdics a les pertinences dels empleats un cop acabats els torns de feina, segons informa elderecho.com.
El treballador demandant, oficial de 1a i amb antiguitat des del juliol de 1998, va ser sotmès a un d’aquests controls el 30 de maig de 2024, a la sortida del torn de tarda. Segons el relat judicial, el personal de seguretat es va situar tant als torns d’accés a les instal·lacions com als vestidors.
Registres esporàdics i amb una revisió visual
Les inspeccions les feien vigilants de seguretat sense avís previ i en presència de la responsable de prevenció de riscos laborals i dels delegats de personal. El procediment consistia a demanar que s’obrís la bossa o motxilla i, amb l’ajuda d’una llanterna, observar-ne l’interior sense manipular el contingut. En alguns casos, es requeria al propietari que mogués objectes si n’hi havia d’altres que en tapessin la visió.
Quan va arribar el seu torn, el treballador es va negar a obrir la bossa amb l’argument que no pensava ensenyar què portava. Posteriorment, als torns d’accés, se li va tornar a demanar que mostrés la motxilla i, de nou, s’hi va negar.
Acomiadament disciplinari i aval del tribunal
L’empresa li va comunicar l’acomiadament disciplinari mitjançant carta amb data 18 de juny. En la resolució, el tribunal assenyala que es tractava d’un registre puntual motivat per la sospita de sostracció de material i eines de la companyia.
Els magistrats indiquen que aquest control perseguia una finalitat legítima emparada per l’article 18 de l’Estatut dels Treballadors, orientada a protegir el patrimoni empresarial, i que la mesura era necessària. També remarquen que només afectava els treballadors que portaven bosses o motxilles i que es va dur a terme de manera mínimament invasiva i amb presència de representants dels treballadors.
En aquest context, la Sala afirma que no es va vulnerar la dignitat del demandant ni es va exposar el contingut de la bossa davant tercers, i conclou que no hi va haver vulneració de cap dret fonamental ni infracció de l’article 18 de l’ET.
“Desobediència directa” i confirmació de la sentència
La Sala Social del TSJ considera que la conducta del treballador constitueix un acte de “desobediència directa” que limita facultats legítimes de l’empresa per protegir el patrimoni i la seguretat. Per això, entén que es tracta d’una desobediència greu sancionable amb acomiadament, d’acord amb l’article 54.2.d) de l’Estatut dels Treballadors.
Amb aquests arguments, el tribunal confirma íntegrament la sentència en no apreciar les infraccions al·legades al recurs. La resolució no és ferma i encara es pot recórrer davant el Tribunal Suprem.
- Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing del costat
- Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
- La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se