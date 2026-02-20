Economia
Endesa inverteix 750.000 euros per reforçar la xarxa de Llançà i millorar el servei a 1.200 clients
Una nova línia subterrània de 4,5 km crearà una anella entre tres centres de transformació i permetrà donar subministrament per rutes alternatives
Endesa està duent a terme una reforma i millora tecnològica d’una part de la xarxa elèctrica de Llançà amb l’objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament per a uns 1.200 clients del municipi. L’actuació, finançada íntegrament per la companyia, suposa una inversió de 750.000 euros.
El projecte inclou la instal·lació d’una nova línia subterrània de mitjana tensió a 25 kV, de 4,5 quilòmetres de longitud, que recorrerà els carrers Pompeu Fabra, Guillem de Berguedà i de la Tramuntana, a la zona de Grifeu. Aquesta nova infraestructura permetrà enllaçar tres centres de transformació que fins ara funcionaven aïllats entre si.
Amb aquesta connexió es configura el que tècnicament es coneix com una anella elèctrica, un sistema que facilita que, en cas d’incidència, el subministrament es pugui restablir per vies alternatives. Segons la companyia, això es tradueix en una reducció del temps de reposició i, en situacions de manteniment o treballs programats, pot evitar interrupcions del servei.
Paral·lelament, la posada en servei de la nova xarxa permetrà deixar fora d’operació un tram aeri de 1.400 metres. Un cop la línia subterrània estigui en funcionament, es preveu retirar el cablejat existent i desmuntar vuit torres metàl·liques i cinc suports de formigó, fet que contribuirà a reduir l’impacte visual de les infraestructures elèctriques dins del nucli urbà.
En una segona fase, Endesa també reformarà tecnològicament els tres centres de transformació que quedaran anellats. L’empresa emmarca aquest tipus d’intervencions a les comarques gironines en un triple objectiu: absorbir puntes de demanda, atendre nous consums i reforçar el sistema davant l’augment futur de demanda associat a l’electrificació de l’economia, un pas que la companyia vincula a la descarbonització i a la transició energètica.
