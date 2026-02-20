Hisenda
Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
Gestha alerta que gairebé tres milions de contribuents se'n podrien beneficiar
Ricardo Castelló
Nou avís dels tècnics d’Hisenda. El sindicat Gestha estima que 2.976.220 contribuents haurien de presentar la declaració per beneficiar-se de la deducció a l’IRPF, adaptada a l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que s’eleva a 1.221 euros mensuals en 14 pagues.
Gestha detalla que la deducció eximirà de tributar aquells que guanyin fins a 17.094 euros, reduint-se progressivament fins als 20.000 euros. Aquesta mesura se suma a la que ja afecta els qui tenen ingressos a partir de 15.876 euros.
Les comunitats amb un percentatge més alt de treballadors que guanyen entre 15.876 i 20.000 euros són les Canàries, Múrcia i Extremadura. En canvi, Catalunya, Madrid i Aragó tenen el percentatge més baix d’assalariats en aquesta franja salarial.
Per això, s’ha recordat que l’obligació de declarar continua aplicant-se a aquells que guanyin més de 15.876 euros procedents de més d’una feina, llevat que la suma dels ingressos del segon i altres ocupadors no superi els 1.500 euros anuals, o els 22.000 euros amb un únic salari. Aquests límits no s’apliquen si existeixen altres rendes, com ingressos per lloguers o activitats econòmiques, o si hi ha altres circumstàncies.
Per tant, els tècnics aconsellen presentar la declaració a tots els treballadors amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros bruts. A més, aquells que guanyin entre 20.000 i 22.000 euros, i no es beneficiïn de la deducció, haurien de presentar la declaració si tenen dret a altres deduccions que els permetin recuperar part de les retencions, ajustant-se a la quota resultant de l’autoliquidació.
- Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
- Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing del costat
- Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
- La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: 'No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català