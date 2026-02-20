Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració

Gestha alerta que gairebé tres milions de contribuents se'n podrien beneficiar

María Jesús Montero, ministra d'Hisenda.

Ricardo Castelló

Nou avís dels tècnics d’Hisenda. El sindicat Gestha estima que 2.976.220 contribuents haurien de presentar la declaració per beneficiar-se de la deducció a l’IRPF, adaptada a l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que s’eleva a 1.221 euros mensuals en 14 pagues.

Gestha detalla que la deducció eximirà de tributar aquells que guanyin fins a 17.094 euros, reduint-se progressivament fins als 20.000 euros. Aquesta mesura se suma a la que ja afecta els qui tenen ingressos a partir de 15.876 euros.

Les comunitats amb un percentatge més alt de treballadors que guanyen entre 15.876 i 20.000 euros són les Canàries, Múrcia i Extremadura. En canvi, Catalunya, Madrid i Aragó tenen el percentatge més baix d’assalariats en aquesta franja salarial.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. / EP

Per això, s’ha recordat que l’obligació de declarar continua aplicant-se a aquells que guanyin més de 15.876 euros procedents de més d’una feina, llevat que la suma dels ingressos del segon i altres ocupadors no superi els 1.500 euros anuals, o els 22.000 euros amb un únic salari. Aquests límits no s’apliquen si existeixen altres rendes, com ingressos per lloguers o activitats econòmiques, o si hi ha altres circumstàncies.

Per tant, els tècnics aconsellen presentar la declaració a tots els treballadors amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros bruts. A més, aquells que guanyin entre 20.000 i 22.000 euros, i no es beneficiïn de la deducció, haurien de presentar la declaració si tenen dret a altres deduccions que els permetin recuperar part de les retencions, ajustant-se a la quota resultant de l’autoliquidació.

