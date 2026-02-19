Jubilació i requisits reals
No és veritat que amb 15 anys cotitzats ja tinguis pensió: la Seguretat Social exigeix una altra condició clau que molts ignoren
La jubilació contributiva exigeix un mínim legal i un requisit addicional sobre els últims anys cotitzats que pot deixar fora molts treballadors
Marcos Rodríguez
Molta gent creu que arribar als 15 anys cotitzats garanteix automàticament l’accés a la pensió de jubilació contributiva. Tanmateix, la normativa de la Seguretat Social estableix una condició addicional que és determinant i que, a la pràctica, pot impedir el reconeixement del dret si no es compleix.
No n’hi ha prou d’acumular 15 anys de cotitzacions per accedir a una pensió contributiva de jubilació. Aquest període constitueix el mínim legal —conegut com a carència genèrica—, però la legislació espanyola exigeix, a més, una carència específica: com a mínim dos d’aquests anys han d’estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de sol·licitar la jubilació.
Aquest requisit, recollit a l’article 205.1.b) de la normativa de la Seguretat Social i explicat a les seves guies oficials, busca vincular la pensió a una activitat laboral relativament recent. En termes pràctics, vol dir que una persona que va treballar durant 15 anys fa dècades, però que no ha tornat a cotitzar en el tram final de la seva vida laboral, podria quedar-se sense dret a pensió contributiva, tot i complir el mínim total.
Què implica aquest requisit a la pràctica
La conseqüència més directa és que no n’hi ha prou de mirar el total d’anys cotitzats, també importa quan es van produir aquestes cotitzacions. Per exemple, algú que va acumular 15 anys fins al 2005 i no va tornar a cotitzar després no compliria la carència específica si es jubila avui. En canvi, qui hagi cotitzat com a mínim dos anys dins del període recent sí que podria generar el dret.
La Seguretat Social recorda que aquest filtre evita que cotitzacions molt antigues, desconnectades de la situació laboral actual, donin accés automàtic a una prestació contributiva. A més, complir el mínim només permet accedir al dret: la quantia de la pensió dependrà del total d’anys cotitzats i de les bases de cotització acumulades.
Qui no arribi a aquests requisits pot explorar alternatives com la pensió no contributiva —que puja un 11,4% el 2026—, subjecta a condicions d’edat, residència i ingressos.
Entendre aquestes regles és clau per planificar la jubilació i evitar sorpreses. Revisar l’historial de cotització i utilitzar els simuladors oficials permet anticipar si es compleixen els requisits legals abans d’iniciar el tràmit.
