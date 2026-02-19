Deduccions fiscals
Hisenda confirma que hi ha una assegurança que et pot estalviar més de 1.300 euros a la declaració de la Renda: aquests són els requisits
Descobreix com i qui pot desgravar a l'IRPF les primes d'aquesta assegurança i maximitzar la devolució aquest any
Marcos Rodríguez
Hisenda ha tornat a posar el focus sobre una deducció fiscal poc coneguda però potencialment molt rendible per a milers de contribuents a Espanya: l’assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, que pot generar un estalvi fiscal de fins a 1.356 euros en la declaració de la Renda que es presenta el 2026. Aquest benefici, que sovint passa desapercebut fins i tot per a propietaris amb habitatge habitual, forma part del règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual, vigent només per a qui va comprar el seu habitatge abans de l’1 de gener del 2013.
Com funciona realment aquesta deducció?
En termes generals, l’assegurança de la llar no dona dret automàticament a deducció pel simple fet d’estar contractada. Perquè pugui tenir impacte fiscal, s’han de complir aquests requisits clau:
- Ser l’habitatge habitual i haver estat comprat abans de l’1 de gener del 2013. Aquesta és la condició legal que manté vigent un règim de deducció que va ser suprimit per a compres posteriors a aquesta data. (Agència Tributària)
- L’assegurança de la llar ha d’estar vinculada al préstec hipotecari i contractada amb la mateixa entitat financera des de l’inici de la hipoteca.
- La pòlissa ha de cobrir riscos essencials de l’immoble (incendis, danys estructurals, inundacions, etc.) i no únicament cobertures complementàries.
Si es compleixen aquests criteris, l’Agència Tributària permet integrar una part del que s’ha pagat per l’assegurança dins la base de deducció per inversió en habitatge habitual, que té un màxim de 9.040 euros per contribuent. Sobre aquesta base, s’hi aplica un percentatge del 15%, cosa que dona lloc a un estalvi fiscal màxim d’1.356 euros.
Qui se’n pot beneficiar?
Aquest tractament fiscal no s’aplica a tots els propietaris d’habitatges ni a totes les pòlisses d’assegurança de la llar, sinó únicament a casos ben definits:
- Propietaris que van comprar abans del 2013 i encara estan pagant hipoteca.
- Autònoms que utilitzen una part del seu habitatge habitual per a l’activitat professional poden deduir proporcionalment també la part corresponent de l’assegurança.
- Propietaris que lloguen el seu habitatge poden incloure l’assegurança com a despesa necessària per obtenir rendiment del lloguer, tot i que en aquest cas no entra en la deducció per inversió en habitatge habitual, sinó com a despesa deduïble del rendiment del lloguer.
També és molt important conèixer què no es desgrava:
- No s’aplica a propietaris que van comprar a partir del 2013.
- No es dedueix el total de la prima de l’assegurança, sinó només la part compatible amb el règim fiscal de la hipoteca.
- Les cobertures que no formen part dels riscos essencials no influeixen en la deducció.
Tot i que pocs contribuents coneixen aquest detall, una assegurança de la llar ben estructurada pot donar-te un estalvi fiscal significatiu a la campanya de la Renda 2026, sempre que el teu habitatge habitual i la teva hipoteca compleixin els requisits legals previstos en el règim transitori de la Llei de l’IRPF.
Abans d’aplicar la deducció, revisa el teu contracte d’hipoteca i la teva pòlissa —i, si cal, consulta-ho amb el teu gestor fiscal— per confirmar quina part dels teus pagaments és realment deduïble.
