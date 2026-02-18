Economia
A quants gironins beneficiarà la pujada del salari mínim a 1.221 euros?
Els treballadors que cobren el salari mínim rebran fins a 43 euros més a la seva nòmina del febrer
Joel Lozano/Gabriel Ubieto
El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a l’augment del salari mínim interprofessional (SMI), que passarà a situar-se en 1.221 euros bruts al mes, repartits en 14 pagues. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ja havia tancat dilluns l’acord amb els sindicats —sense el suport de la patronal— per aplicar una pujada del 3,1% en comparació amb l’any anterior.
Aquesta actualització beneficiarà prop de dos milions de treballadors arreu de l’Estat i implicarà que empreses i ocupadors hagin d’incrementar la nòmina del febrer en fins a 43 euros. En el cas de les comarques gironines, el sindicat CCOO estima que aquesta pujada afectarà poc més de 19.000 persones assalariades, és a dir un 5,9% dels treballadors de la província.
Des del sindicat, però, remarquen que no tenen dades de distribució salarial per província i aquests càlculs són el resultat d'extrapolar les dades del conjunt de Catalunya a Girona, assumint que les persones que cobren l'SMI es distribueixen de manera homogènia.
Dones, treballadors d'origen estranger i joves són els perfils demogràfics més beneficiats. Si es mira per sectors, el treball de la llar, el camp, la missatgeria o la neteja d’edificis públics són gremis on el salari mínim és el més recurrent i una proporció més gran d’empreses hauran d’ajustar les nòmines.
Amb aquesta modificació, el salari mínim pujarà dels 1.184 euros bruts al mes, en 14 pagues, als 1.221 euros bruts mensuals. El Govern espanyol ha fet del salari mínim una de les seves polítiques socials i econòmiques més destacades. Des que Pedro Sánchez és president, l’SMI ha augmentat un 66%. Quan va entrar a la Moncloa, aquest llindar era de 735,9 euros bruts. "La pujada durant els últims anys és espectacular", ha afirmat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, aquest dimarts a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. "I no hem destruït res a Espanya, estem en rècords d’ocupació. [...] És una història d’èxit", ha afegit.
Exempt de tributació
Aquesta darrera millora suposarà un increment de 518 euros més a l’any i estarà exempt de tributació. "L’augment de l’SMI fins als 1.221 euros, en 14 pagues, va acompanyat del fet que no tributarà a l’IRPF", ha confirmat la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Si l’SMI havia de tributar per primera vegada o no va ser un dubte que es va plantejar a l’inici de la negociació dins del Govern. Hisenda, inicialment, n’era partidària, atès que l’SMI ja no és el salari residual que era fa uns anys i cobreix gairebé el 10% de la població assalariada a Espanya. Treball, en canvi, no era partidari que una part de l’increment es quedés a les arques públiques i el resultat final ha estat que l’SMI no tributarà.
Efectes retroactius
La revalorització entrarà en vigor de manera immediata i amb efectes retroactius des de l’1 de gener d’aquest any. Això obligarà els ocupadors que paguen l’SMI a abonar els endarreriments corresponents al mes de gener. És a dir, 37 euros bruts al mes si el salari es paga en 14 pagues; 43 euros si es paga en 12 pagues; o bé la part proporcional en el cas de jornades parcials. És a dir, l’equivalent a un mes d’increment, ja que al gener no es va abonar perquè el nou SMI encara no estava en vigor.
De fe,t és habitual que les empreses hagin de reajustar les nòmines un cop començat l’any per adaptar-se al nou salari mínim. En els últims anys ha estat freqüent que, ja sigui per discrepàncies internes dins del Govern o per falta d’acord amb els agents socials, l’SMI s’hagi publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) un cop superat el 31 de desembre.
La pujada del salari mínim interprofessional també tindrà un cost per a les empreses i els ocupadors que les contracten. Per mantenir un salari mínim, l’ocupador haurà d’assumir una xifra propera als 22.600 euros anuals (uns 1.614 euros mensuals, en 14 pagues), una quantitat que inclou tant el sou com les cotitzacions socials. L’import concret dependrà del sector i de si el treballador té un contracte indefinit o temporal, i suposarà un augment de la despesa de gairebé 700 euros més l’any.
