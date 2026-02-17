Economia
La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se
Aquest 2026, l'edat legal de jubilació ordinària se situarà en els 66 anys i 10 mesos
Xavi Espinosa
Quan comença un nou any, això també significa que arriben modificacions en matèria de pensions, i aquest 2026... no havia de ser menys. A partir d’ara, els nous jubilats podran descartar els dos pitjors mesos de cotització del càlcul de la seva pensió i així millorar-ne la quantia.
La mesura es va aprovar el març del 2023 i incorpora aquesta novetat com una de les més esperades del paquet que es va posar en marxa l’1 de gener per a aquells que es retirin professionalment aquest any.
L’edat necessària per jubilar-se
Pel que fa a l’edat, ha entrat en vigor una nova modificació de l’edat de jubilació a Espanya que forma part del calendari progressiu establert en la reforma de les pensions aprovada el 2013. Un pla que, com molts ja recordareu, va fixar un augment gradual tant de l’edat legal de jubilació com dels anys cotitzats necessaris per cobrar el 100% de la pensió. L’objectiu? Garantir la sostenibilitat del sistema de pensions de cara al futur.
El 2026, l’edat ordinària de jubilació se situa en 66 anys i 10 mesos per a tots aquells que no assoleixin el mínim de cotització exigit. Un increment de dos mesos respecte del 2025. No obstant això, la jubilació als 65 anys continua sent possible sense penalització per a les persones que acreditin almenys 38 anys i tres mesos cotitzats a la Seguretat Social.
Aquest ajust forma part de la transició que culminarà, almenys per ara, el 2027, quan l’edat legal de jubilació arribi de manera definitiva als 67 anys per a qui no compleixi el període mínim de cotització.
El règim dual el 2026: imprescindible per calcular la pensió
A més, el 2026 marca l’inici de l’anomenat règim dual per al càlcul de la pensió, introduït en l’última reforma impulsada per l’aleshores ministre José Luis Escrivá. A partir d’aquest any i de manera progressiva fins al 2037, els treballadors podran triar entre dues fórmules: calcular la pensió amb els últims 25 anys cotitzats o amb els últims 29 anys, descartant els dos pitjors.
Tanmateix, pel que fa als anys mínims, la Seguretat Social aclareix que no n’hi ha prou amb tenir 15 anys cotitzats per accedir a la pensió de jubilació. Hi ha un requisit addicional sobre els últims anys treballats.
Per accedir a la jubilació contributiva cal haver cotitzat almenys 15 anys, però, a més, s’exigeix que dos d’aquests anys estiguin compresos dins dels 15 immediatament anteriors al moment de sol·licitar la jubilació. Aquest requisit específic, que molts desconeixen, pot deixar fora aquells que van abandonar el mercat laboral fa temps i no han tornat a cotitzar.
Pel que fa a les llacunes de cotització, el sistema preveu un mecanisme d’integració de llacunes per esmorteir l’impacte. Les primeres 48 mensualitats sense cotització s’omplen amb el 100% de la base mínima vigent, però a partir de la número 49 només s’integra el 50%. En qualsevol cas, aquest sistema no afegeix anys efectius cotitzats i, per tant, no ajuda a assolir abans el 100% de la pensió.
A més de la jubilació ordinària, hi ha modalitats com l’anticipada voluntària, que permet avançar el retir fins a dos anys, sempre que s’acreditin almenys 35 anys cotitzats i la pensió resultant superi la mínima. També hi ha l’anticipada forçosa, que es pot avançar fins a quatre anys en casos d’acomiadament o causes objectives, amb un mínim de 33 anys cotitzats. En tots dos supòsits s’apliquen coeficients reductors.
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Mercè Donat: 'La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
- Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món