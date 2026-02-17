Economia
Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
La deducció pot arribar a 1.356 euros si l’habitatge es va comprar abans del 2013 i es manté el dret al règim transitori per inversió en habitatge habitual
Les persones que van comprar l’habitatge abans del 2013 i encara paguen hipoteca poden incloure l'assegurança de la llar a la deducció estatal per inversió en habitatge habitual (règim transitori) i arribar a un estalvi de fins a 1.356 euros a la declaració. Aquesta deducció no és nova ni s’aplica a tothom: només la poden mantenir els contribuents que ja hi tenien dret abans de la supressió general d’aquest incentiu l’1 de gener del 2013.
Segons el calendari de l’Agència Tributària, la Renda i Patrimoni de l’exercici 2025 es podrà presentar per internet del 8 d’abril al 30 de juny de 2026.
En termes generals, el límit per no estar obligat a declarar se situa en 22.000 euros anuals si els rendiments del treball provenen d’un sol pagador. Si n’hi ha més d’un, el llindar baixa i, per als períodes impositius 2024 i següents, passa a 15.876 euros en determinats supòsits.
Quina és la deducció i quin import màxim es pot aconseguir
El règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual permet aplicar, amb caràcter general, un 15% sobre una base màxima anual de 9.040 euros. Això deixa una deducció topada en 1.356 euros (9.040 × 0,15).
El punt clau és que no es dedueix “l'assegurança de la llar” per si sola, sinó que el cost de l'assegurança pot formar part de les quantitats deduïbles si està vinculat al préstec hipotecari i encaixa dins el règim transitori d’inversió en habitatge habitual. En la pràctica, acostuma a tractar-se de la part de l'assegurança exigida o associada al finançament de l’habitatge (la cobertura “necessària” vinculada a la hipoteca), no pas de cobertures extra o ampliacions voluntàries.
Per poder aplicar aquesta deducció estatal, cal complir les condicions del règim transitori: haver adquirit (o haver invertit) en l’habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013 i haver tingut dret a practicar la deducció en exercicis anteriors en els termes que marca l’Agència Tributària.
Recomanació abans de confirmar el resultat
Com que el resultat final depèn de la situació personal (bases imposables, import real deduïble, i si l'assegurança compleix els requisits), és recomanable revisar el borrador i, si hi ha dubtes, consultar l’“assistent virtual de Renda” o un professional abans de presentar la declaració.
