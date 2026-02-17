Economia
El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
La Seguretat Social reuneix la patronal i els sindicats per mirar de consensuar canvis en el sistema de gestió de les incapacitats temporals
Gabriel Ubieto
La Seguretat Social planteja que els treballadors que surtin d’una baixa llarga per càncer, ictus, infart o fractura òssia greu es puguin reincorporar progressivament al seu lloc de treball una vegada tinguin l’alta. El ministeri dirigit per Elma Saiz està negociant amb la patronal i els sindicats canvis en els processos d’incapacitat temporal. Un dels principals és el mecanisme citat de tornada gradual a la feina, en què el ministeri va concretant la llista de malalties que hi estarien cobertes.
L’esquema que planteja el Govern és que el retorn progressiu quedi circumscrit a treballadors a temps complet o parcial, sempre que exerceixin un 80% o més de jornada. Podrien tenir contracte indefinit o temporal i aquest s’allargaria el que durés la tornada al 100%. Per sol·licitar aquest benefici, hauran de sortir d’una baixa d’almenys 180 dies i els processos han de tenir uns "orígens oncològics, isquèmics cardíacs, accidents cerebrovasculars o traumatològics greus, incloses situacions posttrasplantament", segons recull l’últim esborrany.
El secretari d’Estat de Seguretat Social, Borja Suárez, va anunciar la creació d’un observatori per monitoritzar l’evolució de les baixes mèdiques, en el qual participaran la patronal i els sindicats. Un dels objectius serà veure quines altres malalties es podrien introduir en aquest mecanisme. La competència d’obrir o no aquest ventall quedaria en mans del Govern. "Reglamentàriament, s’hi podran incloure altres malalties o patologies que es considerin igualment greus", recull l’esborrany.
Aquest canvi en el sistema de gestió de les incapacitats temporals no tindrà entrada en vigor de manera immediata ni està garantit que prosperi. La proposta no entusiasma ni la patronal ni els sindicats, i ha de superar el tràmit parlamentari, en què el Govern no compta amb majories clares. L’objectiu de la norma és facilitar la tornada a la feina de persones que hagin superat una malaltia dura i ja tinguin l’alta mèdica. No obstant això, l’aterratge de l’esmentada idea no acaba de convèncer els agents socials.
Termini màxim d’un mes
La proposta de la Seguretat Social restringeix la tornada progressiva al termini màxim d’un mes, que determinarà el metge de la sanitat pública. Durant aquest temps, l’empleat operarà amb una jornada reduïda, la durada de la qual s’acordarà entre l’empresari i el treballador dins de la seva jornada ordinària. Si no hi ha acord, s’haurà de recórrer a la jurisdicció social. La proposta permet que en el conveni col·lectiu de cada sector es donin pautes a efectes de concreció horària. Durant aquest temps, la meitat del sou del treballador el pagarà l’empresa, i l’altra meitat, la Seguretat Social.
La Seguretat Social es compromet a revisar les condicions al cap d’un any d’aplicació. La reforma en la gestió de la incapacitat temporal introduiria canvis. El principal seria permetre que la mútua de l’empresa formuli, en qualsevol moment, una proposta d’alta amb proposta d’incapacitat permanent. És a dir, que no s’hagi d’esperar els 365 dies de baixa perquè el tribunal públic dictamini que el treballador ja no es recuperarà d’aquesta malaltia.
