Habitatge
La denúncia d'una sindicalista: "Em sorprèn que el dret del propietari prevalgui més que el d'una persona que viu al carrer"
Afra Blanco valora l'anunci de nova VPO, però reclama mesures immediates contra l'especulació i per garantir que l'habitatge públic no acabi privatitzat.
Una de les notícies que marca l'agenda política a Espanya és la inversió de 23.000 milions d’euros per aixecar fins a 15.000 habitatges anuals anunciada pel president del Govern, Pedro Sánchez. Segons l’anunci, els recursos es canalitzaran a través del fons España Crece amb l’objectiu de "combatre la crisi d’habitatge" que es viu arreu de l’Estat.
L’efecte d’aquest tipus de mesures es percep en municipis com Alzira, al País Valencià, on en els darrers dies s’han vist cues al carrer de persones que volen inscriure’s per accedir a promocions d’habitatge de protecció oficial. En declaracions recollides pel programa Al rojo vivo, de laSexta, des de la localitat, una de les persones que feia cua explicava que, després de molts anys sense noves promocions, era previsible una allau d’interès: "Després de 25 anys sense que se’n promocionés cap, era evident que això seria un efecte crida".
La sindicalista Afra Blanco ho valora, però demana mesures immediates
Per la seva banda, també a Al rojo vivo, la sindicalista Afra Blanco ha celebrat l’anunci, tot i que amb certa prudència. Segons la seva visió, qualsevol promesa de nova VPO és positiva, però remarca que seria una bona notícia "si ja el tinguéssim construït, i que el que és públic no surti de l’àmbit públic".
Blanco també posa el focus en la urgència del present: “I mentrestant, què?”, es pregunta, reclamant actuacions mentre no arriben les noves promocions. En aquest sentit, assenyala que a Catalunya s’estaria estudiant limitar compres amb finalitats especulatives. "Hi ha altres forces polítiques que parlen directament de fregir a impostos aquells que especulin amb l’habitatge... I a mi em sorprèn que, a hores d'ara, encara hi hagi qui consideri que preval més el dret del propietari, del gran propietari, que no pas el de la persona que viu al carrer a Espanya", remarca.
El debat sobre drets i especulació
En la seva intervenció, Blanco critica que encara hi hagi qui prioritzi el dret del gran propietari per sobre de les persones amb dificultats per accedir a un sostre. A més, alerta d’un fenomen que considera contraproduent: que els petits propietaris acabin assumint un relat que, a la pràctica, beneficia sobretot els grans tenidors. Segons la sindicalista, aquesta dinàmica "és un error" perquè desplaça el debat cap a la protecció dels interessos de qui acumula més habitatges.
