Nova setmana de mobilizacions dels sanitaris: Metges de Catalunya convoca manifestacions per dilluns i divendres
El col·lectiu reclama un conveni específic i millores davant la sobrecàrrega laboral i l’esgotament professional
Laura Fíguls (ACN)
Els metges estan cridats aquesta setmana a una nova mobilització per reclamar un conveni propi i millores laborals, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial i l’esgotament professional. El sindicat Metges de Catalunya ha convocat vaga dilluns i divendres per interpel·lar directament el Departament de Salut. A nivell estatal, la convocatòria és més àmplia i és per als cinc dies de la setmana, segons ha cridat el comitè de vaga de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i en què s’han integrat organitzacions autonòmiques, entre elles Metges de Catalunya. Així doncs, els metges catalans poden anar a la vaga tota la setmana sota el paraigua estatal. El sindicat català preveu portar divendres les reivindicacions al carrer.
Els metges catalans i espanyols s’han mobilitzat en els darrers mesos per a un conveni propi i altres millores. El conflicte més recent amb el Ministeri de Sanitat s’emmarca en la reforma de l’estatut marc dels professionals sanitaris, la llei bàsica que regula les relacions laborals del personal estatutari del sistema nacional de salut (SNS) i que havia quedat obsoleta després de més de 20 anys sense actualitzar-se.
El ministeri i els sindicats de l’àmbit de negociació van signar un acord el gener per al nou estatut marc, però no hi van donar suport les organitzacions mèdiques, que s’han sentit infrarepresentades en les negociacions i consideren que les seves demandes necessiten una resposta específica.
A principis de gener, Metges de Catalunya i els principals sindicats mèdics autonòmics es van integrar al comitè de vaga de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA) per formar un front comú davant el Ministeri de Sanitat. El comitè de vaga ha convocat aturades de cinc dies cada mes, que comencen ara i s’allargaran previsiblement fins al juny.
Més enllà del conflicte a nivell estatal, el sindicat Metges de Catalunya insta el Departament de Salut a donar resposta a les reivindicacions i adverteix la consellera Olga Pané que “no es pot desentendre del conflicte”, segons ha avisat en diverses ocasions. L'organització sindical assegura que Catalunya té les competències i la capacitat d’actuació per introduir millores en les condicions laborals dels metges.
Les reclamacions del col·lectiu se centren en la jornada laboral i els descansos i a eliminar les guàrdies mèdiques de 24 hores, així com en la contractació de professionals per reduir la sobrecàrrega assistencial. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha recalcat en mobilitzacions anteriors que reclamen “unes condicions dignes per poder atendre correctament els pacients”.
El sindicat també ha defensat en diverses ocasions que els metges han de mantenir una classificació professional i retributiva diferenciada dels altres grups d’acord amb la seva formació i responsabilitat i demana iniciar el procediment per aplicar coeficients reductors per avançar-ne la jubilació -a grans trets, que les hores de guàrdia fetes computin per a la jubilació. Altres reivindicacions són sobre les activitats de formació, docència i recerca.
Es garanteixen les urgències, les unitats vitals i les operacions inajornables
A nivell formal, la convocatòria estatal està prevista de les 00:00 h de dilluns a les 23:59 de divendres i afecta tot el personal mèdic i facultatiu laboral, estatutari, funcionari i en formació especialitzada del sistema nacional de salut. La convocatòria de Metges de Catalunya va de les 8 h de dilluns a les 8 h de dimarts i de les 8 h de divendres a les 8 h de dissabte.
Els serveis mínims decretats estableixen que s’ha de mantenir el normal funcionament dels serveis d’urgències; de les unitats de cures intensives (UCI) i altres unitats especials, com d’hemodiàlisi, neonatologia, parts o tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles que es considerin d’urgència vital. També s’atendrà l’activitat quirúrgica que no es pot ajornar.
En els centres d’atenció primària i atenció continuada i urgent (CUAP, PAC i PADES), s’hi garantirà l’assistència urgent i el servei es prestarà amb un 25% de la plantilla durant el primer dia (excepte si només hi ha una persona en el dispositiu, llavors es mantindrà sense canvis) i, a partir del segon dia, augmentarà a un terç de la plantilla.
Els serveis farmacèutics es mantindran amb el personal dels torns de guàrdia i nit i el transport sanitari haurà de garantir l’atenció en les urgències i els tractaments oncològics, diàlisi, oxigenoteràpia i proves diagnòstiques urgents.
La resta de serveis funcionaran amb un règim mínim com un dia festiu -exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual en la dels dies laborables, que passarà a ser del 50%-. Al Banc de Sang i Teixits, els serveis mínims seran del 50%.
- La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
- El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
- Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual
- El Suprem tanca la porta a mantenir la renda antiga si en un immoble hi viu un familiar i no el titular