Acomiadament
El Tribunal Suprem avala que sortir "en punt" pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
La resolució també s’empara en l'Estatut dels Treballadors
Sortir de la feina a l’hora pactada no és, per si sol, motiu de sanció. El problema apareix quan, per poder marxar "en punt", el treballador deixa de treballar uns minuts abans que acabi la jornada efectiva. Segons una sentència recent del Tribunal Suprem, aquesta conducta —si és reiterada i acreditada— pot justificar un acomiadament disciplinari, d’acord amb l’Estatut dels Treballadors.
La clau és què passa abans de l’hora de sortida
En el dia a dia, alguns empleats ajusten l’horari al minut: ni arriben tard ni s’allarguen més del compte. També hi ha casos en què s’avança l’entrada per sortir abans, o empreses on uns minuts amunt o avall s’assumeixen com a flexibilitat.
El conflicte, però, sorgeix quan aquesta flexibilitat no està recollida formalment en cap acord ni conveni i, de mica en mica, es consolida el costum de treballar menys temps del que marca l’horari. Si això es repeteix, les hores no treballades poden acumular-se al final de mes.
No és "marxar a l'hora", sinó deixar d'exercir la feina abans
La interpretació que recull la sentència posa el focus en la jornada efectiva: si un empleat comença a recollir, apagar equips o abandonar el lloc de treball uns minuts abans per poder sortir exactament a l’hora, l’empresa pot entendre que hi ha una reducció del temps real de treball i, en conseqüència, un possible incompliment de les obligacions laborals.
Quina és la base legal: Estatut dels Treballadors
El marc jurídic s’empara en dos articles de l’Estatut dels Treballadors:
- Article 5: fixa com a deure bàsic complir les obligacions del lloc de treball segons les regles de la bona fe i la diligència, i respectar les ordres empresarials dins l’exercici regular de les facultats directives.
- Article 54: preveu l’acomiadament disciplinari en cas d’incompliment greu i culpable, incloses les faltes repetides i injustificades de puntualitat o la transgressió de la bona fe contractual.
No és automàtic: cal reiteració, gravetat i incompliment efectiu
Els experts en dret laboral remarquen que no es tracta d’una causa automàtica d’acomiadament. Perquè la mesura es consideri procedent, cal que es pugui provar la reiteració, la gravetat i l’incompliment efectiu.
A més, la situació pot canviar completament si el conveni col·lectiu reconeix un marge per preparar la sortida o regula expressament aquests temps.
