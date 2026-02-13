Economia
Mercadona ja ven el 20% dels aliments consumits a Espanya
La cadena valenciana aconsegueix el 2025, junt amb Lidl i Aldi, un nou rècord de quota de mercat entre els compradors / Bars, cafeteries i restaurants serveixen un 19,8% del total de menjar
María Jesús Ibáñez
L’any 2025 ha confirmat, ara sí, de manera clara, la tendència dels espanyols a menjar cada vegada més a casa, cosa que era més pròpia de països del nord d’Europa i no es relacionava fins ara amb la cultura mediterrània. Els pressupostos de les llars es van concentrar l’any passat en el consum dins de la llar en detriment d’altres despeses com l’hostaleria o la moda, segons va constatar l’informe anual que aquest dijous va presentar la consultora Worldpanel by Numerator (abans, Kantar). Entre altres conclusions, l’estudi destaca que, fruit del nou hàbit, la cadena valenciana Mercadona, que no deixa d’ampliar la seva oferta de plats preparats, ja ven un 19,7% dels aliments i de les begudes que es consumeixen a Espanya, per davant dels bars i cafeteries, que tenen una quota de l’11,2%, i dels restaurants, que serveixen un 8,6% del menjar consumit.
L’anàlisi assenyala també que, gràcies a aquest creixement propiciat pel format a punt per emportar, però també per la seva potent secció de brioixeria i per la nova aposta pel peix fresc ja envasat, Mercadona va arribar el 2025 al seu rècord de quota de mercat en un tancament d’any que Worldpanel situa en el 27%. "També han marcat un màxim històric dues cadenes més de les anomenades de circuit curt: Lidl i Aldi, amb increments que les han situat en el 6,9% i el 2%, respectivament", va destacar Bernardo Rodilla, que és el director de l’àrea de negoci Retail en la consultora.
Les dues cadenes han tingut un creixement molt superior a Carrefour, per exemple, "que guanya clients a les seves botigues de proximitat, però que no compensa els que perd als hipermercats", va puntualitzar Rodilla. La companyia de matriu francesa va tornar a perdre terreny, amb fins a 0,7 punts percentuals menys de quota, tot i que continua com a segona del rànquing, amb una quota del 9%.
En un context en què l’anomenada marca de distribució o marca blanca arriba ja al 45,6% de les compres fetes (cosa que implica un augment d’1,7 punts respecte al 2024), la cadena espanyola Dia, amb un 3,8% de quota, es consolida com a referència pel que fa a proximitat. "La cadena, en el seu camí de recuperació, està consolidant la seva marca pròpia, les ofertes i promocions i la targeta de fidelització", va remarcar el directiu de Worldpanel.
"Sis insígnies a l'any"
"Menció a banda es mereix Consum, que es consolida com el segon distribuïdor de l’arc mediterrani, amb un 10,1% de quota i una forta implantació al País Valencià i a Catalunya, un dels seus grans focus d’expansió en forma de taca d’oli", va assenyalar.
Una altra conclusió de l’exercici del 2025 és que també s’està replantejant la relació entre el consumidor i el distribuïdor. "El comprador cada vegada visita més cadenes, una mitjana de sis insígnies a l’any, i el 32,8% de les cistelles s’han fet en un context de compres múltiples el mateix dia en diferents botigues", va afegir Rodilla.
