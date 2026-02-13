Caos ferroviari
El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies
Durant la borrasca Nils es van registrar durant tot el dia greus retards i cancel·lacions de trens
Pau Lizana Manuel
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest divendres 12 de febrer que «s’estan invertint 100 milions d’euros en les actuacions d’emergència» de la xarxa de Rodalies «derivades de la crisi de Gelida». La consellera ha afirmat que són unes xifres que van a part tant del Pla de Rodalies 2020-2030 com del recentment ampliat Pla de Rodalies 2026-2030 i que aquests 100 milions d’euros són un altre element que posa de manifest «la deficiència acumulada en el manteniment del servei». De fet, Paneque ha fet una crida perquè aquest «desplegament inèdit de recursos humans i econòmics es mantingui de manera estructural».
En una entrevista al programa ‘Els Matins’ de TV3, la titular de Territori també ha defensat que durant la jornada d’aquest dijous, marcada pel temporal de vent de la borrasca Nils, la decisió que Rodalies funcionés es va prendre «amb els mateixos criteris de prudència que la resta del transport públic». Tal com ha passat les últimes setmanes es van registrar durant tot el dia greus retards i cancel·lacions de trens i, tal com ha recordat la consellera durant l’entrevista, es van tancar per precaució les estacions de Malgrat de Mar, Premià de Mar i Barberà del Vallès.
Reobren l’R2 i l’RL4
Sobre si la jornada de dijous podria retardar la previsió del Govern que Rodalies torni majoritàriament a la normalitat dilluns vinent, la consellera ha defensat que, de moment, ja s’ha certificat la seguretat de les línies R2 i RL4 tant amb Adif com amb els sindicats. Així, «durant el cap de setmana», es restablirà el servei complet entre les estacions de Sants i Bellvitge de l’R2 i tornarà a estar operatiu el tram de l’RL4 entre Lleida i Cervera. Encara quedaran per reobrir el tram de l’RL4 comprès entre la capital de la Segarra i Terrassa; i el tram entre Riba-roja d’Ebre i Reus de l’R15.
També falta veure quan es podrà restablir la línia R3 més enllà de Vic. Aquesta setmana, el Govern augurava que dilluns que ve es podria reobrir el tram entre la Garriga i Campdevànol. Durant l’entrevista, no obstant, la consellera no ha especificat si finalment es podrà fer aquesta reobertura.
