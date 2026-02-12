Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seguretat Social

La Seguretat Social adverteix: aquesta és l'única manera de viatjar legalment estant de baixa

L'entitat explica quin requisit has de complir per no rebre sancions

Un metge.

Un metge. / Freepik

Ramón Baylos

Hi ha moltes condicions que s’han de complir durant una baixa laboral per no incórrer en il·legalitats i respectar el que hagi estipulat la Seguretat Social (o la justícia, en els casos més extrems).

No obstant això, una de les que genera més confusió té a veure amb la possibilitat de viatjar quan una persona es troba de baixa: hi ha possibilitat de fer-ho sense por de rebre una sanció en un moment determinat?

En aquest cas concret, la Seguretat Social adverteix que és legal fer-ho, sempre que l’activitat que es vulgui dur a terme no posi en risc la salut de la persona. És a dir, que l’acte de viatjar respecti el motiu principal pel qual s’ha concedit la baixa.

El més important de tot és seguir les pautes dels metges: sempre que aquests aprovin i recomanin fer un viatge durant una baixa, la persona podrà fer-lo si considera que anirà en benefici de la seva salut.



Un metge. / Europa Press

Important: el viatge no ha d'interferir amb un tractament

Això sí, la Seguretat Social adverteix que és crucial que el viatge no interfereixi de cap manera amb el tractament que s’estigui seguint durant la baixa: interrompre’l podria comportar una possible sanció.

I és que el segon pas a seguir, després de consultar el metge de capçalera, té a veure amb avisar la Seguretat Social o la mútua a la qual l’usuari pertanyi del fet que vol fer un viatge durant la baixa.

D’aquesta mateixa manera, l’usuari de la baixa podrà viatjar de forma segura si ha obtingut una aprovació explícita d’una de les dues entitats, i és important que això s’hagi fet per escrit. Sobretot, de cara a tenir un document que serveixi de defensa davant possibles multes.

En aquest sentit, i si el pacient que està de baixa laboral no segueix aquests passos a l’hora de viatjar, la Seguretat Social es reserva el dret de suspendre la baixa de manera total o fins i tot sancionar econòmicament la persona.

