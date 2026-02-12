Benestar animal
Faltar a la feina per haver de portar la teva mascota al veterinari d'urgència és legal
Ho avala una sentència d'un jutjat de Barcelona que ha censurat una empresa que va acomiadar una empleada que no va anar a treballar per eutanasiar el seu gos
Gabriel Ubieto
Faltar a la feina per haver de portar d’urgència la teva mascota al veterinari pot ser una absència justificada. El jutjat número 25 del social de Barcelona ha dictat una sentència pionera en la qual censura una empresa per acomiadar una treballadora que va faltar al seu lloc per haver d’eutanasiar el seu gos.
El magistrat titular basa la seva decisió en la recent llei de benestar animal, que imposa una sèrie d’obligacions als amos de mascotes. Obligacions que, en casos extrems, passen per davant d’alguns menesters laborals.
En un moment en què a grans ciutats, com Barcelona, ja hi ha més gossos que nens, la jurisprudència evoluciona i s’adapta a les urgències i imprevistos derivats d’aquest canvi. Els jutges comencen a avalar certes absències d’empleats que han de faltar a la feina per les seves mascotes, tot i que no existeixi un permís que explícitament ho contempli. És el cas del titular del jutjat número 25 del social de Barcelona, que aplica un criteri de proporcionalitat i considera procedent l’absència de la treballadora, assessorada pel Col·lectiu Ronda, per atendre el seu animal de companyia.
Detalls del cas
Els fets es remunten a finals del 2024, quan l’empresa Majorel, que està especialitzada en contact centers i que gestiona, entre altres, la moderació de continguts de plataformes com per exemple TikTok, va comunicar el seu acomiadament a l’empleada en qüestió per acumulació d’absències que considerava injustificades.
L’empleada afectada es va absentar en el termini de dos mesos un total de quatre vegades del seu lloc de treball i la companyia li va aplicar un acomiadament disciplinari.
La seva última absència va ser per la trucada que va rebre la treballadora de la clínica veterinària on era el seu gos, greument malalt i en estat terminal. En aquesta, la van informar del seu empitjorament i li recomanaven que acudís per practicar-li una eutanàsia per acabar amb el seu patiment.
"No pot concebre’s com una absència per caprici de la treballadora, sinó que aquesta descansa en raons sobrevingudes, imprevisibles, humanitàries i ètiques, ja que resultaria immoral que l’animal hagués hagut de prolongar l’agonia fins que la treballadora acabés la seva jornada", recull la sentència. Vista la resolució, l’empresa ha hagut de pagar 4.116,42 euros d’indemnització per l’acomiadament improcedent.
