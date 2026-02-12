Urbanisme
Acord amb l'Incasol per fer 85 pisos de protecció oficial a l'Escala
Es preveu desenvolupar tres blocs d'habitatges en un sector on es van començar a projectar fa 25 anys
L'actual govern va decidir desencallar l'actuació que ha sofert nombrosos entrebancs
L'Ajuntament de l'Escala i la Generalitat han acordat desencallar amb la màxima celeritat possible la promoció d'habitatges de protecció oficial als terrenys propietat de l'Incasol que hi ha a la zona de la Closa del Llop, impulsant la construcció de tres blocs amb capacitat per a uns 85 pisos.
El projecte per construir pisos de protecció en aquest sector es remunta a l'any 2003.
"L'acord al que hem arribat és que es desenvoluparan els tres blocs d'habitatges de protecció oficial que hi ha previstos a la Closa del Llop, cosa que sumarà uns 85 pisos, i aquesta és una molt bona notícia després de tota la feina que s'ha estat fent els darrers anys", remarca l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.
Un cop es resolguin els darrers serrells de l'aprovació definitiva de la modificació del planejament en aquest sector, que està en la fase final, els terrenys es podran inscriure al registre de solars de la reserva pública per a habitatge protegit i accedir a les inversions previstes per la Generalitat.
En aquest sentit, el director d'Habitatge de l'Incasol ha apuntat que es treballa amb la voluntat que dins d'aquest any es pugui disposar ja d'equip redactor per impulsar el projecte.
Es treballa amb l'opció de fer una fòrmula mixta i que part dels habitatges siguin de lloguer i part de compra, conservant per sempre la qualificació de protecció oficial.
Aquest dimecres han visitat l'Escala el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana i exalcalde escalenc, Víctor Puga, el director de l'Incasol, Jaume Vendrell, i el director d'Habitatge i Edificació de l'Incasol, Pere Picorelli, i s'han reunit amb diversos representants municipals, entre els quals l'alcalde, Josep Bofill, i la regidora d'Habitatge, Clàudia de Cruz.
Fa més de vint anys l'Ajuntament va aprovar un conveni per desenvolupar una urbanització amb habitatges de protecció oficial en els terrenys de la zona de la Muntanya Blanca. El 2007 l’Incasòl anunciava una inversió de 3,7 milions d’euros per a la construcció de 28 habitatges protegits de lloguer que estarien acabats el 2010. Però, el setembre d’aquell any, es va fer el sorteig perquè 24 famílies poguessin accedir a un dels pisos d’habitatge social i es va anunciar que el dia 19 de març de 2011 s’iniciarien les obres.
L'actual govern va decidir desencallar l'actuació que ha sofert nombrosos entrebancs.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Un jutge atura una pràctica habitual a l'hora de de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Cursar estudis universitaris a Perpinyà des de l'Alt Empordà: només 250 euros a l'any i sense selectivitat