Seguretat Social
La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
El 20% de la base reguladora i una paga vitalícia per a aquests familiars el 2026
David Cruz
Quan mor la persona que sostenia econòmicament la llar, el cop va molt més enllà de l'emocional. En molts casos, també suposa un greu problema d'ingressos. I per evitar aquesta situació, la Seguretat Social reconeix l'anomenada pensió a favor de familiars, una prestació contributiva que es pot convertir en un ingrés mensual vitalici.
De cara al 2026, l'organisme ha llançat un recordatori: els fills majors de 45 anys poden accedir a aquest ajut si compleixen condicions molt concretes. Entre d'altres, estar solters, vidus o divorciats i demostrar que vivien amb els seus pares i en depenien econòmicament.
Quins són els requisits per cobrar la pensió a favor de familiars si tens més de 45 anys?
Com he avançat, no n'hi ha prou amb el parentiu, i és obligatori:
- Haver conviscut amb la persona difunta com a mínim els dos anys anteriors.
- Dependre econòmicament d'ella durant aquest període de temps.
- No cobrar cap altra pensió pública.
- Tenir uns ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI).
- No tenir altres familiars obligats per llei a prestar aliments.
Pel que fa a la persona difunta, també ha de complir determinats requisits: si va morir per una malaltia comuna, havia d'estar d'alta i haver cotitzat com a mínim 500 dies en els últims 5 anys, o bé 15 anys al llarg de la seva vida laboral.
Quant es cobra i durant quant de temps
No es tracta d'una pensió gaire elevada, ni de bon tros: el 20% de la base reguladora del causant, en aquest cas, la persona difunta. Es paga en 14 mensualitats (12 d'ordinàries i 2 pagues extraordinàries) i té caràcter vitalici sempre que es mantinguin els requisits.
Si hi ha altres beneficiaris (com pensions de viduïtat o d'orfandat), el total no pot superar el 100% de la base reguladora.
Per presentar la sol·licitud, és imprescindible que ho facis a la seu electrònica o bé a les oficines de la Seguretat Social. Això sí, tot i que es pot presentar en qualsevol moment, la retroactivitat màxima del pagament és de tres mesos.
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Un jutge atura una pràctica habitual de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera