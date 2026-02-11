IRPF
Alerta si cobres fins a 35.200 euros l’any: et pots endur un bon ensurt en la declaració de la renda d’enguany
El canvi en el reglament de l’IRPF redueix retencions en la nòmina i al regularitzar l’Agència Tributària pot aparèixer un ajust per ingressar
Patricia Páramo
La declaració de la renda és el moment en què s’ajusten comptes amb Hisenda: es calcula l’IRPF que correspon per tot l’any i es compara amb el que ja s’ha anat avançant, sobretot a través de les retencions que l’empresa descompta cada mes en la nòmina. Aquest encreuament final explica per què el resultat no sempre coincideix amb la sensació que deixa el salari mensual.
En aquest marc, hi ha contribuents que, sense canvis bruscos en la feina o el salari, es poden trobar amb una sorpresa al confirmar l’esborrany: el sistema de retencions aplicat va ser diferent per a determinats trams de renda, i això es pot notar al final.
Retencions més baixes
La clau està en una modificació normativa aprovada a finals del 2022. El reial decret 1039/2022, de 27 de desembre, va introduir canvis en el reglament de l’IRPF, amb l’objectiu de traslladar determinades reduccions al sistema de retencions aplicable a partir de l’1 de gener del 2023. Aquest canvi es va traduir en retencions més baixes per a treballadors amb sous entre 22.000 i 35.200 euros, de manera que durant l’any se’ls va descomptar menys IRPF en la nòmina i, per tant, van percebre un líquid mensual més elevat.
Fins a 900 euros
Aquest alleujament en la nòmina té una conseqüència directa quan arriba la declaració: si al llarg de l’any es va retenir una quantitat inferior, l’IRPF anual definitiu pot quedar per sobre del ja ingressat a compte. En aquest cas, la declaració regularitza i demana la diferència entre el que corresponia pagar en total i el que ja es va pagar mitjançant retencions. Aquesta mecànica és la que explica que l’ajust es pugui situar entre 400 i 900 euros, tot i que condicionat per factors com càrregues familiars, situació personal, nombre de pagadors i ingressos percebuts, entre d’altres.
L’efecte no seria igual per a tothom dins d’aquest tram. L’ajust tendiria a ser inferior en els que estiguin més a prop dels 35.200 euros, perquè l’IRPF que els correspon i el retingut durant l’any seria més pròxim. En canvi, podria ser més gran quan el sou s’acosta més a 22.000 euros i hi ha càrregues familiars, precisament perquè en aquests supòsits les retencions aplicades en la nòmina van ser més reduïdes.
