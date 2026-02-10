Empreses
Transgourmet obre el primer supermercat Spar fruit de l'acord amb el Grup Llobet
L'aliança, signada l'abril del 2025, va convertir a la firma amb seu a Vilamalla en el proveïdor principal dels supermercats d'aquesta empresa familiar
Transgourmet Ibèrica ha inaugurat un supermercat sota l’ensenya Spar a Vilanova del Camí, a l'Anoia. L’obertura s’emmarca en l’acord amb el grup de distribució Llobet, signat l’abril del 2025, que estableix Transgourmet com a proveïdor principal dels supermercats d’aquesta empresa i contempla la conversió d’algunes botigues Llobet a la marca Spar, així com noves obertures.
La nova botiga és al carrer Maria Aurèlia Capmany, 15, disposa de 390 m² de sala de vendes i dona feina a sis persones, segons la informació facilitada per l’empresa. Pel que fa a l’oferta comercial, el supermercat inclou productes d’alimentació de gran consum, seccions de fruita i verdura, carnisseria i xarcuteria assistides i fleca, i també plats preparats. A més, incorpora serveis com una zona d’esmorzar bakery&coffee (brioixeria fornejada diàriament, cafè i suc acabat d’esprémer) i casellers d’Amazon Locker.
El director de la línia de Retail de Transgourmet, Jordi Arredondo, assegura que "aquesta inauguració representa un avenç significatiu en el projecte que compartim amb el Grup Llobet. Ens permet consolidar un model de botiga modern amb una forta connexió amb el territori. Treballar juntament amb un referent local amb tanta trajectòria ens ajuda a reforçar la nostra presència a la Catalunya Central i a oferir als nostres clients una proposta adaptada a les seves necessitats reals".
Transgourmet Ibèrica, amb seu a Vilamalla, és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que al seu torn pertany al grup Coop. Actualment, compta amb 7 plataformes de distribució repartides per tot Espanya, prop de 700 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i més de 2.500 clients independents.
