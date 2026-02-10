Proximitat i estalvi: les claus de la confiança en les energètiques locals catalanes
Bassols Energia lidera un canvi de model basat en el compromís compartit i la transparència amb l’usuari.
En plena cruïlla de la transició energètica catalana, les dades de Red Eléctrica de España mostren que la generació renovable a casa nostra ha crescut un 18,6% durant el 2024 respecte a l’exercici anterior. Aquesta evolució, però, només suposa un 19,1% del total de la producció al territori, una dada que queda lluny de la mitjana estatal del 56,8%.
Tot i que aquestes xifres refermen l'aposta per la transició energètica a Catalunya, també posen de manifest el llarg recorregut que encara tenim per davant. En paral·lel a aquest repte, l’impuls cap a la sostenibilitat neix de la confiança dipositada en l’energia de proximitat i del compromís conscient de cada llar.
Com a resultat d'aquesta tendència, l'autoconsum s'ha convertit en el gran motor de canvi durant aquest bienni. Amb el suport dels canvis normatius i uns preus més assequibles de la tecnologia, milers de llars i empreses ja han instal·lat els seus propis sistemes solars. Aquesta realitat demostra clarament que la ciutadania vol ser un actor protagonista en aquesta transformació.
Transparència i valor de comunitat: el segell de Bassols Energia
Dins d'aquest context, companyies arrelades al territori com Bassols Energia aconsegueixen transformar la gestió energètica en un autèntic valor de comunitat. Lluny de les fredes estadístiques, el canvi real s'explica a través dels clients que prioritzen el tracte humà, l'eficiència i la sostenibilitat.
L'experiència acumulada durant més d'un segle permet a Bassols Energia mantenir una connexió única amb els seus usuaris. Segons les dades recollides, la valoració positiva dels usuaris se centra en la proximitat en l'atenció al client i la transparència tan en preus com productes.
Per a clients com l'Anna Mancebo, amb més de quatre anys a la companyia, el gran punt diferenciador és l’atenció personalitzada, la facilitat de comunicació i la claredat de les factures. Precisament aquest tracte personalitzat, derivat de la proximitat, és un dels punts més destacats per la comunitat d'usuaris. Es tracta d'un tret diferencial que es percep des del primer contacte, on l’atenció rebuda és transparent i atenta.
En la mateixa línia, en Joan Prats destaca la proximitat i la rapidesa de resposta davant qualsevol incidència a la xarxa o amb la facturació. El mateix usuari hi afegeix un factor determinant: “l’estalvi i la transparència en la gestió”. Aquests elements són fonamentals per fidelitzar els usuaris, que no es plantegen canviar de comercialitzadora.
La confiança és vital en un moment on el cost de l'energia continua sent una de les majors preocupacions de les famílies. Així, comptar amb un assessorament proper i eficient, amb energia 100% renovable i amb beneficis reals i tangibles, es converteix en un valor que persones com l'Anna Mancebo valoren especialment. Davant les ofertes d'altres operadors, l'Anna és rotunda: “tot i que em truquin per canviar de companyia, no ho penso fer”.
Aquesta aposta per la serietat té ressò tant en l’àmbit domèstic com empresarial. L'empresari olotí Jordi Favà, fidel a Bassols des de fa set anys, valora per sobre de tot la rapidesa, serietat i bon servei rebut. Favà confirma que la companyia compleix la seva paraula de donar un servei de proximitat, transparència en la gestió i estalvi. D'aquesta manera, el client evita sorpreses a la factura i no té la necessitat de revisar-la cada mes.
Guardiola Universal: innovació al servei de l'estalvi real
La filosofia de la proximitat es tradueix en serveis com la Guardiola Universal, que apropa l'estalvi real i l'energia 100% verda al consum domèstic. Les experiències dels clients de Bassols Energia demostren que la tria de la companyia es basa més en la qualitat del servei que en el preu estricte.
Usuàries com la Lucia García, clienta de Bassols des de fa un any, defineixen el servei com una via clara per estalviar de forma significativa. El funcionament és senzill: s'acumula saldo amb diferents plans, com la compra en comerços locals, per reduir la factura mensual. Gràcies a aquest enfocament local, Bassols Energia reforça el sentiment de pertinença a un model energètic més net i proper.
L'objectiu és que cada acció positiva sumi, retornant l'esforç al client a través de quatre vies principals:
- Amb el Pla Amic es premia la recomanació a l’entorn familiar o d'amistats per generar un benefici compartit.
- L'aposta per l’autoconsum fotovoltaic permet transformar els excedents d'energia en estalvi futur segons les necessitats.
- Fomentar les compres en comerços locals genera un retorn econòmic directe a la mateixa guardiola.
- Finalment, la fidelitat a llarg termini es consolida com un valor essencial dins el model de confiança de la companyia.
A l'horitzó de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, el paper del consumidor serà determinant per assolir els objectius de renovables fixats. Considerant que el canvi comença a cada llar, la decisió de triar una energètica es basa en la qualitat humana i la confiança. D'aquesta manera, Bassols Energia es reafirma com una opció neta i eficient gestionada amb total transparència i de tu a tu.
