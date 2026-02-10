Economia
Els treballadors amb més baixes laborals tenen un salari mitjà, indefinit i antecedents l'any anterior, segons un informe
Un document del supervisor fiscal apunta que el pas de contractes temporals a indefinits després de la reforma laboral incrementa la probabilitat d’iniciar una baixa i també el nombre de dies d’incapacitat
La reforma laboral ha reforçat la contractació indefinida, però aquesta major seguretat també s’associa a un increment de les baixes per incapacitat temporal. Això és el que conclou un informe recent de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), que analitza com els canvis en el tipus de contracte poden influir en l’inici i la durada de les baixes, segons ha explicat l'economista Pilar García de la Granja a la secció Economía de bolsillo del programa Herrera en COPE
Segons les estimacions del document, el fet de passar d’un contracte temporal a un d’indefinit eleva de manera notable els dies de baixa per incapacitat temporal: l’increment seria del 62%. L’AIReF també calcula que, després de la reforma laboral, accedir a una situació contractual més estable augmenta en un 30% la probabilitat d’iniciar una baixa cada mes.
Quin perfil acumula més baixes?
L’informe dibuixa un patró clar sobre qui té més probabilitats d’absentar-se per incapacitat temporal. Es tracta, sobretot, de persones que ja havien estat de baixa l’any anterior, un factor que es repeteix com el més determinant. A aquest element s’hi afegeixen altres característiques habituals: treballar en una empresa gran, tenir un salari situat a la franja mitjana i disposar d’un contracte indefinit.
El perfil s’acaba de completar amb altres trets que també hi apareixen: no ser autònom, ser dona, tenir menys de 40 anys i treballar al sector públic.
Una factura que creix
Més enllà del debat laboral, el document posa el focus en l’impacte econòmic. Les baixes per incapacitat temporal ja representen una de les partides de despesa més importants del sistema públic, només per darrere de les pensions. A més, s’estima que cada dia hi ha al voltant d’1,2 milions de persones que no van a treballar per aquest motiu.
Pel que fa al repartiment del cost, els primers 15 dies de baixa els assumeix l’empresa, mentre que a partir d’aquell moment la despesa recau en la Seguretat Social.
Quines mesures proposa l’AIReF?
Per frenar l’escalada, l’AIReF planteja diverses línies d’actuació. Entre les principals, hi ha reforçar la supervisió i el seguiment dels processos d’incapacitat temporal, revisar aspectes normatius i de convenis, i impulsar mesures que ajudin a reduir colls d’ampolla del sistema sanitari.
En aquest sentit, el supervisor fiscal assenyala que enfortir l’atenció primària i escurçar les llistes d’espera podria contribuir a reduir la durada d’algunes baixes, especialment quan hi ha demores en proves, diagnòstics o visites d’especialistes.
