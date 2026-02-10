Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Clockio.net participa per segon any al Mobile World Congress i és l'única empresa de l'Empordà que hi assisteix

L'objectiu és consolidar posicionament, mostrar les darreres millores i reforçar la seva visibilitat tecnològica i empresarial

Integrants Clockio.net a l'estand del MWC 2025.

Integrants Clockio.net a l'estand del MWC 2025. / Clockio.net

Redacció

Redacció

Vilafant

Clockio.net participarà al Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrarà a Barcelona del 2 al 5 de març. L'empresa tecnològica, amb seu a Vilafant, hi assistirà per segon any consecutiu i tornarà a ser l'única empresa de l'Alt Empordà present al congrés.

Després d'una primera experiència que qualifica de "positiva" en l'edició passada, la companyia afronta aquesta nova presència a la fira amb l'objectiu de reforçar el seu posicionament al mercat, donar a conèixer les últimes millores de la plataforma i ampliar la seva visibilitat dins l'ecosistema tecnològic i empresarial, tant a escala nacional com internacional.

Presència a l'Espai Catalonia

Clockio.net s'ubicarà a l'Espai Catalonia (Congress Square S210 + CS220), a l'estand 36, des d'on mostrarà l'evolució de l'eina cap a una plataforma integral de recursos humans. El nou desenvolupament manté funcionalitats clau del programari original, com el control horari, la gestió de vacances i permisos o l'assignació de tasques per projectes, i incorpora novetats com la integració d'intel·ligència artificial.

Un treballador mirant la pantalla d'inici de l'aplicació Clockio.net.

Un treballador mirant la pantalla d'inici de l'aplicació Clockio.net. / Clockio.net

Entre les principals millores, la firma destaca la gestió documental, un mòdul que integra sistemes de signatura digital i que permet assegurar la traçabilitat entre l'empresa i els treballadors.

"Ha fet un salt en clients i funcionalitats"

Amb aquesta segona participació al MWC, Clockio.net afirma que fa un pas més en la seva estratègia de creixement i visibilitat i que referma el seu compromís amb la innovació i la qualitat per consolidar-se com a referent tecnològic a la comarca.

El CEO de la companyia, Albert Alemany, assegura que la plataforma ha viscut una evolució notable. "Clockio.net ha fet un salt en clients i en funcionalitats; ja disposa d'una plataforma integral de recursos humans que facilita el dia a dia de l'empresa", conclou.

