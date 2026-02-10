Economia
Canvis en la normativa de la jubilació: la Seguretat Social completa amb la base mínima els períodes no cotitzats
Si una persona no cotitzés algun mes de l'any, la Seguretat Social prendria, si fos necessari per calcular la base reguladora, la base mínima de cotització: 1.381,20 euros mensuals
Xavi Espinosa
Per poder accedir a la jubilació amb 65 anys, cal tenir cotitzats 38 anys i 3 mesos o més. Si no s'assoleix aquest període de cotització, l'edat legal ordinària de jubilació s'eleva fins als 66 anys i 10 mesos. D'altra banda, el mínim absolut per accedir a una pensió contributiva són 15 anys cotitzats.
Pel que fa a la jubilació anticipada, també existeixen dos escenaris. Quan la persona la rebi de manera involuntària, podrà sol·licitar-la fins 48 mesos abans dels 62 anys i 10 mesos, mentre que, si s'hi adhereix voluntàriament, només ho podrà fer fins als 64 anys i 10 mesos.
Tanmateix, existeixen llacunes de cotització, que són períodes en la vida laboral d'un treballador en què no s'ha cotitzat a la Seguretat Social, sigui per atur, excedència o períodes sense activitat, cosa que redueix la base reguladora i, per tant, la pensió final. Per mitigar-ho, es cobreixen amb bases mínimes del Salari Mínim Interprofessional (SMI) d'aquell any (1.381,20 euros mensuals seria el 2026).
Canvi a la Seguretat Social amb les treballadores de la llar
Els períodes en què no s'ha cotitzat no queden totalment desprotegits, ja que la Seguretat Social aplica mecanismes per suavitzar-ne l'impacte. Tal com detalla al seu web oficial, quan en el temps utilitzat per calcular la base reguladora apareixen mesos sense obligació de cotitzar, els primers 48 mesos es cobreixen amb la base mínima vigent en cada moment. A partir d'aquí, els mesos restants es computen amb el 50% d'aquesta base mínima.
Aquest sistema també afecta les treballadores de la llar, que formen part del sistema especial dins del règim general d'empleats domèstics. Es tracta d'una mesura aprovada el 2024 que té efecte retroactiu, ja que s'aplica a les llacunes de cotització generades en qualsevol etapa de la vida laboral.
A més, les dones compten amb un benefici addicional destinat a reduir la bretxa de gènere en les pensions. Segons estableix una disposició transitòria de la Llei General de la Seguretat Social, mentre aquesta diferència superi el 5%, es tindrà en compte el 100% de la base mínima fins al mes 60 sense cotització. Entre els mesos 60 i 84 es computarà el 80%, i només a partir del mes 85 s'aplicarà el 50%.
Aquest avantatge també es pot estendre a les persones que hagin tingut interrupcions en la seva carrera professional i que compleixin els requisits per accedir al complement per bretxa de gènere en les pensions, fins i tot encara que finalment no arribin a percebre'l.
La Seguretat Social i el cas dels autònoms
En el cas dels treballadors autònoms, la situació és diferent. Tradicionalment, no tenien dret a la integració de llacunes, però a partir del 2026 s'hi introdueix una millora limitada.
Si, després de finalitzar una prestació per cessament d'activitat, hi ha mesos sense obligació de cotitzar, la Seguretat Social integrarà els sis primers mesos de cada període amb la base mínima del règim d'autònoms, que el 2026 se situa en 653,59 euros mensuals.
