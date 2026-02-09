Caos ferroviari
La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres: xoc total entre sindicats i Renfe pel seguiment
El sindicat de maquinistes Semaf assegura que l’aturada és total, mentre que l’operadora redueix l’impacte a l’11% en un matí de cancel·lacions i retards
Marcos Rodríguez
Guerra de xifres i caos a les estacions. La primera jornada de la vaga ferroviària a Espanya ha arrencat amb un xoc frontal de versions sobre la incidència. Mentre que el sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, xifra el seguiment en un rotund 100 % dels treballadors sense serveis mínims, Renfe rebaixa la participació a tot just un 11,6 % durant el torn de matí.
Aquest ball de xifres es produeix en un dilluns negre per a milers de passatgers, amb 955 trens cancel·lats previstos per als tres dies d’aturades i retards generalitzats en nuclis clau com Madrid, Barcelona i València.
El conflicte, que s’estendrà fins al dimecres 11 de febrer, manté en suspens el Ministeri de Transports. A les 11.00 hores ha començat una reunió decisiva entre el departament que dirigeix Óscar Puente (que no hi assisteix personalment perquè es trobar de viatge oficial a l’Aràbia Saudita) i els sindicats CCOO, UGT i Semaf. Sobre la taula, una exigència innegociable: un augment urgent de la inversió en seguretat i manteniment després dels recents accidents a Adamuz i Gelida.
Serveis mínims i trens afectats
Per minimitzar l’impacte, s’han decretat uns serveis mínims que el sector turístic ja qualifica d’«insuficients» per frenar el deteriorament reputacional del tren a Espanya. Si té previst viatjar, aquestes són les freqüències garantides per l’operadora pública:
- Alta Velocitat i Llarga Distància: circulen el 73% dels trens (272 serveis cancel·lats fins a dimecres).
- Mitjana Distància: es manté el 65% de l’operativa habitual.
- Rodalies: funcionarà el 75% en hora punta i el 50% la resta del dia. A Catalunya, la situació és més complexa, amb serveis de Rodalies oscil·lant entre el 33% i el 66%.
- Mercaderies: és el sector més castigat, amb només un 21% de circulacions protegides.
Inversió i personal
Més enllà de les molèsties a l’usuari, el rerefons d’aquesta vaga és purament estructural. Els sindicats exigeixen que el Ministeri d’Hisenda autoritzi partides extraordinàries per renovar la flota i, sobretot, per frenar l’externalització de càrregues de treball en tallers. Des dels sindicats apunten que no es tracta només de salaris, sinó de la viabilitat tècnica del sistema.
Per la seva banda, les agències de viatges (Fetave, Unav i Acave) han llançat un crit d’alerta. Adverteixen que la pèrdua de fiabilitat de la xarxa ferroviària està «expulsant» el viatger corporatiu i el turista internacional, just quan el Govern impulsa el tren com a alternativa sostenible davant l’avió.
Com a viatger, si el seu tren ha sigut cancel·lat, Renfe ofereix el canvi de bitllet sense cost o el reemborsament íntegre. No obstant, es recomana consultar la web oficial o l’app de la companyia abans de desplaçar-se a l’estació, ja que els efectes de la vaga podrien agreujar-se durant la tarda si no hi ha acord al Ministeri.
