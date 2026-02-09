Vaga
Els sindicats ferroviaris desconvoquen la vaga a partir de demà després d’arribar a un acord amb Transports
CCOO, UGT i Semaf, els sindicats majoritaris, han informat de la notícia al costat del ministeri, per la qual cosa la vaga no continuarà ni dimarts ni dimecres
Jaime Mejías
Els sindicats majoritaris del sector ferroviari –Semaf, UGT i CCOO– han acordat amb el Ministeri de Transports desconvocar la vaga ferroviària a partir de demà, després d’haver arribat a un acord en la negociació que mantenien des de la setmana passada. Aquest dilluns es produïa la quarta reunió, després de tres trobades bilaterals que van acabar sense arribar a bon port.
Fonts del Ministeri de Transports han confirmat la notícia, i han afirmat que «subscriuen per complet les declaracions dels representants dels treballadors per validar aquest acord important». Els mateixos sindicats han qualificat l’acord d’històric, i han detallat que inclou «millores en inversió, manteniment i personal».
«El Ministeri de Transports reconeix la voluntat de diàleg que han mantingut especialment els sindicats durant la negociació i ens felicitem per la capacitat d’acord i de consens en benefici sempre del nostre sistema ferroviari», han afirmat, afegint que durant la tarda sortiran a la llum els detalls de l’acord.
Els comitès generals de Renfe i Adif hauran ara de ratificar la desconvocatòria de la vaga. En el moment en què es compleixi aquest tràmit, la desconvocatòria serà efectiva, tal com ha detallat en nom dels tres sindicats el secretari general de Semaf, Diego Martín.
