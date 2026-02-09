Finances
Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
El Govern introduirà un canvi rellevant en l'accés a l’Ingrés Mínim Vital (IMV) a partir d'aquest 2026
Viure a casa dels pares ja no és una realitat vinculada només als joves. A Espanya, cada cop és més habitual que persones que han superat els 30 anys continuïn al domicili familiar, sovint no per decisió pròpia, sinó per la dificultat d’accedir a un habitatge o de mantenir uns ingressos estables.
L’augment del preu del lloguer, la precarietat laboral i la pèrdua de poder adquisitiu han convertit aquesta situació en un problema estructural. Fins ara, moltes d’aquestes persones quedaven fora de determinades ajudes públiques pel fet de compartir habitatge amb els pares, però això està previst que canviï.
Un nou criteri per demanar l’IMV el 2026
En aquest context, el Govern introduirà un canvi rellevant en l’accés a l’Ingrés Mínim Vital (IMV) a partir del 2026. La reforma obre la porta que els majors de 30 anys que viuen amb la seva família puguin sol·licitar la prestació de manera individual, fins i tot si resideixen al mateix domicili que els pares, un factor que fins ara limitava l’accés en la majoria de casos.
La clau: la situació econòmica del sol·licitant
El nou enfocament posarà el focus en la situació econòmica real de qui ho demana, i no tant en la convivència. Segons el que preveu la normativa, el més important serà acreditar que no es forma part de la unitat econòmica familiar i que no es disposa d’ingressos suficients per cobrir les necessitats bàsiques. Amb això, es vol eliminar un dels principals filtres que deixava fora del sistema milers d’adults en situació de vulnerabilitat.
No serà una ajuda automàtica
Aquest canvi, però, no implicarà cap ajuda automàtica pel simple fet de complir una edat. L’IMV continuarà sent una prestació condicionada al compliment dels requisits habituals, com ara els límits de renda i patrimoni, i la concessió dependrà de l’anàlisi individual de cada sol·licitud, d’acord amb el desenvolupament definitiu de la norma.
Quantia: més de 700 euros al mes en el cas màxim
Pel que fa a l’import, la quantia màxima per a un beneficiari individual se situaria al voltant dels 733 euros mensuals després de la revalorització prevista per al 2026. Aquesta xifra correspon al llindar garantit per a una persona sola sense recursos i es pot ajustar segons els ingressos previs o la compatibilitat amb altres ajudes.
