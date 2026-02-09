Salaris
Un advocat laboralista ho confirma: "Aquest 2026 veuràs com la teva nòmina pujarà molt"
Juanma Lorente adverteix els treballadors que reclamin si no perceben la pujada salarial a les seves nòmines
Andrea Riera
Les negociacions per actualitzar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) de cara al 2026 ja són en la seva fase decisiva. El Ministeri de Treball ha tancat un acord amb els sindicats per a una pujada del 3,1%, que elevaria el salari mínim fins als 1.221 euros mensuals en 14 pagues, amb efectes retroactius des de l'1 de gener, tot i que sense el suport de la patronal.
Al mateix temps, el debat no es limita només a la xifra: el Govern també vol garantir que aquesta pujada no es vegi retallada pels impostos i treballa amb Hisenda perquè l'SMI no tributi a l'IRPF, de manera que l'increment es noti realment a la nòmina dels treballadors.
La pujada ja està decidida, i així ho ha assegurat l'advocat laboralista Juanma Lorente: "T'apujaran el sou, està confirmat. Si el teu salari és l'SMI, aquest 2026 veuràs com la teva nòmina pujarà molt".
L'expert explica que els treballadors que tenen les pagues extraordinàries prorratejades i cobren en 12 mensualitats, fins ara rebien 1.381 euros bruts al mes, cosa que suposava 16.576 euros bruts anuals. Amb l'actualització prevista per a aquest any, aquestes xifres passaran a ser 1.424 euros bruts mensuals i 17.094 euros bruts a l'any.
Si no cobres l'augment, "hauràs de reclamar"
Lorente també llança un advertiment important als treballadors: "Si estàs cobrant l'SMI i estàs cobrant en brut menys o, quan això s'aprovi (que serà d'aquí a molt poc), no comences a cobrar aquest nou salari mínim, hauràs de reclamar".
La pujada del salari mínim serà obligatòria per a totes les empreses els contractes de les quals estiguin per sota de la nova xifra. Això significa que cap empresa no es pot negar a aplicar-la, i qualsevol treballador que estigui cobrant menys tindrà dret a rebre l'ajust corresponent.
En cas d'incompliment, els empleats podran reclamar judicialment la diferència, i l'empresa podria enfrontar-se a sancions per no respectar la normativa laboral.
